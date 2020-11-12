Rossi'nin Valencia'da yarışmasına izin çıktı

Rossi, Ekim ayında Fransa ve Aragon Grand Prix'si arasında koronavirüse virüsü yakaladığı için Aragon'daki yarışları kaçırmıştı.

Geçen hafta Salı günü girdiği COVID-19 testi pozitif çıkan Rossi, sonrasında girdiği testlerin negatif çıkmasından ötürü Avrupa GP'de yer almıştı.

Ancak bu Salı günü İtalya'ya döndükten sonra Rossi'nin testi tekrar pozitif çıktı ve doktorlar tarafından iki test daha yaptırması önerildi.

Çarşamba günkü yapılan ilk test negatif oldu ve bu sabahki test de negatif çıktı.

Rossi, ilgili tüm testleri geçtiği için şimdi ekibiyle birlikte Valencia GP'de yer alabilecek.