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MotoGP / Son dakika

Rossi'nin test sonucu yine pozitif çıktı, Avrupa GP'yi de kaçırabilir

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Rossi'nin test sonucu yine pozitif çıktı, Avrupa GP'yi de kaçırabilir
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Yamaha, Valentino Rossi'nin son koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve Çarşamba günkü testinin de pozitif çıkması halinde yerini Garrett Gerloff'un alacağını açıkladı.

Rossi, Fransa GP'sinin ardından COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı ve geçen ay yapılan Aragon'daki çifte yarışı kaçırdı.

Yamaha, Rossi'nin Salı günü bir COVID testine girdiğini açıkladı. Bu test pozitif çıktı ve Çarşamba günü başka bir teste daha girecek.

Bunun negatif sonuç vermesi durumunda, Rossi'nin ikinci bir PCR testine girmesi gerekecek. Bu testin de negatif çıkması halinde Valencia'ya uçmak için yeterli zamanı olacak.

Ancak Rossi'nin yarış için uygun olmadığı ilan edilirse Yamaha, bu hafta sonu Avrupa GP için Amerikan WSBK sürücüsü Gerloff'la yarışacak.

Eski bir MotoAmerica Superbike sürücüsü olan Gerloff, WSBK'ye 2020'de GRT Yamaha takımıyla katıldı ve üç podyum elde etti.

Yamaha, resmi test sürücüsü Jorge Lorenzo'yu Rossi'nin yerine geçirmemeyi seçti. 

Gerloff, fırsatı bir "rüya" olarak nitelendirerek şunları söyledi: "Yamaha'nın bu fırsat için beni değerlendirmesi gurur verici. Bu yıl zaten epey macera doluydu ve bu fırsat, pastanın üzerindeki krema olacak."

"Yıllar önce yarışmaya başladığımdan beri hayalim Yamaha YZR-M1 MotoGP motosikletini sürmekti ve bunu gerçekleştirme şansı gerçekten heyecan verici."

"Ama Valentino ile ilgili bu talihsiz şartlar altında bu fırsatı yakaladığım için üzgünüm. Onun için gerçekten üzülüyorum ve umarım yakında iyileşir, hepimiz 46 numarayı yolda görmeyi özledik!"

Rossi ise şunları ekledi: "Bu virüs çok karmaşık ve ciddi."

"İki gün boyunca kendimi kötü hissettim, sonra birkaç gün içinde tamamen eski formuma döndüm. Evde her zaman kendimi izole ettim ve tıbbi tavsiyeleri yakından takip ettim."

"Bu çok üzücü ve zor bir durum, ancak durum bu. Ne yazık ki dün (3 Kasım Salı) bir test daha yaptım ve önceki testler gibi yine pozitif çıktı."

"Neyse ki Cuma veya Cumartesi günü tekrar piste dönmek için iki şansım daha var. Kendimi iyi hissettiğim için, yarışa katılamamak üzücü."

"Bir sonraki PCR test sonucunun negatif olmasını umuyorum, çünkü iki yarışı kaçırmak zaten çok fazlaydı."

Garrett Gerloff, GRT Yamaha

Garrett Gerloff, GRT Yamaha

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

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Seri MotoGP
Pilotlar Valentino Rossi
Takımlar Yamaha Factory Racing
Editör Lewis Duncan

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