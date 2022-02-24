Rossi’nin takımı VR46, ilk MotoGP renk düzenini tanıttı

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Rossi, 2021'nin sonunda, 26 sezonun ardından grand prix yarışlarından emekli oldu.

VR46, Moto3 ve Moto2'den sonra 2021 yılının başında MotoGP'ye gireceğini duyurmuştu.

VR46'nın MotoGP duyurusunun ardından, Tanal Entertainment olarak bilinen bir Suudi şirketi, takımın isim sponsorunun petrol devi Aramco olacağını açıkladı ve bu durum tartışmalara yol açtı.

Ancak Aramco temsilcilerinden biri Motorsport.com'a böyle bir anlaşma olmadığını söyledi.

VR46 geçtiğimiz yıl, isim sponsorunun bir İtalyan bankacılık firması Mooney olacağını duyurdu ve Aramco söylentilerine son verdi.

Moto2'de, Moto3'te ve geçen yıl Avintia'da olduğu gibi, VR46'yı da Pablo Nieto yönetecek.

VR46, Marini ve Bezzecchi ile yarışacak. Marini, 2022 Ducati'ye binecek ve Bezzecchi, bu sezon Ducati'nin 2021 motosikletini süren üç sürücüden biri olacak.

VR46, fabrika takımı Pramac ve Gresini Racing ile birlikte 2022'de griddeki dört Ducati takımından biri olacak.

VR46, MotoGP'de tam zamanlı olarak yarışma kararından ötürü Moto3 operasyonuna son verdi ancak Moto2'de yarışmaya devam edecek.

VR46 ayrıca, Moto2'deki varlığını da VR46 Master Camp olarak bilinen ikinci bir takımla büyütecek.

MotoGP'deki bütün takımlar 2022 sezonu için renk düzenlerini tanıttılar. Yeni sezon 6 Mart'ta Katar'da başlayacak.

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