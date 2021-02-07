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MotoGP / Son dakika

Rossi'nin MotoGP'ye devam edip etmeyeceği ilk yarışlardan sonra belli olacak

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Rossi'nin MotoGP'ye devam edip etmeyeceği ilk yarışlardan sonra belli olacak
Ekleyen:
, Editör

Valentino Rossi’ye en yakın isimlerden Uccio Salucci, 9 kez GP Dünya Şampiyonu'nun MotoGP kariyerini 2022’ye kadar uzatıp uzatmama kararını 2021 sezonunun “ilk 6-7 yarışından sonra” vereceğini söyledi.

Rossi, 2004-2020 yılları arasında Yamaha’yla geçirdiği 15 sezonun ardından (2011 ve 2012’de Ducati’yle 2 yıl yarışmıştı), 2021 sezonu için Japon markanın uydu takımı Petronas SRT’ye tam fabrika desteğiyle geçiş yaptı.

Fakat Yamaha Patronu Lin Jarvis’in “teknik ayrıntı” olarak tanımladığı, Japon markanın ve SRT’nin 2022 ve sonrası için MotoGP’yle anlaşmaya henüz varmamış olması nedeniyle İtalyan sürücünün anlaşması henüz tek bir yılla sınırlı. 

Salucci’ye göre, 2020 sezonu öncesi kendisine tanıdığı zaman COVID-19 sebebiyle bölünen Rossi, MotoGP’deki geleceğine ilişkin bir karar vermeden önce 2021’in ilk 6-7 turunun geçmesini bekleyecek.

Sky Sports İtalya’ya konuşan Salucci, “Daha çok yarışlara bağlı olacak, 6-7 GP’den sonra zevk alıp almadığına ve ne kadar rekabetçi olduğuna bakacağız.”

“O noktada bir karar vereceğiz.” dedi.

Bu sezon ilk defa VR46 destekli bir motosiklet en üst seride yarışacak. Bu karar, şirket ve Esponsorama Racing’in (eski adıyla Avintia), Luca Marini’nin Ducati’sinde VR46 renklerini kullanmak için anlaşmasından sonra geldi.

Birçok kişi, Esponsorama Racing’in 2021 sonrasında MotoGP’de devam etmeyeceği düşüncesi sebebiyle bu hamleyi, VR46’nın MotoGP’ye yükselmesinin bir ayağı olarak görüyor.

Salucci bunun görüşülmekte olan bir şey olduğunu ve takımın hangi motosikleti yarıştıracağı konusunda “kalplerinin Yamaha’dan yana olduğunu” söyledi.

Salucci, “Bizimkiler beklediğimizden daha hızlı bir şekilde büyüdü. MotoGP’de bir takım oluşturmayı düşünmenin zamanı geldi.”

“Yolumuz uzun ve atılacak adım ekonomik anlamda da önemli - en önemli aylarla karşı karşıyayız.”

“MotoGP’ye hangi motosikletle katılacağımızı bilmiyoruz fakat tabii ki kalbimiz Yamaha’dan yana.” dedi.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Valentino Rossi
Takımlar Yamaha Factory Racing
Editör Memet Kağan Bilgili

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