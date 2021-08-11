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Rossi’nin MotoGP sonrası otomobil yarışları kariyeri “sadece eğlence için” olmayacak

Ekleyen:
Çeviren:
Selin Elif Köse

Valentino Rossi, MotoGP sonrası otomobil yarışlarında yapacağı kariyerin sadece keyif almak için olmayacağını söylerken “gerçek bir sürücü ya da pilotun” asla sadece “eğlenmek için sürmediğini” belirtti.

Rossi’nin MotoGP sonrası otomobil yarışları kariyeri “sadece eğlence için” olmayacak

Grand Prix motosiklet yarışlarında 26 sezonun ardından MotoGP efsanesi Rossi, Steiermark Grand Prix’si öncesinde perşembe günü 2021’in sonunda emekli olacağını açıkladı.

9 kez dünya şampiyonu, geçmişte MotoGP kariyerini noktaladıktan sonra GT3 araçlarında yarışmak istediğini söylemişti. Rossi, Gulf 12 Saat yarışında 2019 ve 2021’de Ferrari 488 GT3 ile yarışmış ve podyuma çıkmıştı.

Rossi, gelecekte Le Mans 24 Saat’te de yarışmak istediğini dile getirmekten çekinmemişti.

Motorsport.com tarafından MotoGP kariyeri ardından otomobil yarışlarında bir hedefi olup olmadığı sorulduğunda, “Evet, her zaman araçlarla yarışmayı sevmişimdir çünkü [yarışmaya] go-kartla başlamıştım. Bunun sebebi ise Graziano [babası], motosiklet yarışlarından korkuyordu çünkü kendisi çok fazla sakatlık geçirmişti ve araçların biraz daha güvenli olduğunu düşünüyordu.”

“Bu yüzden, go-kartla başladım ve kartingde 2 ya da 3 yıl geçirdikten sonra mini-motosiklet denedim ve şanslıyım ki motosikletlerle yarıştım çünkü araçlarda bu sonuçları almayı başarır mıydım bilmiyorum. Belki de başaramazdım, bu yüzden iyi bir seçimdi.”

“Fakat yine de [araçlarla yarışmak] kalbimde kaldı.”

“Motosikletlerle olan bu kariyerim boyunca araç sürme becerimi geliştirmeye, her zaman yarışmaya ve bu ana hazır olmak için birkaç kilometre yapmaya çalıştım."

“Ancak seviyemi bilmiyorum, demek istediğim motosikletlerle aynı değil ama asla sadece eğlence için yarışmıyorsunuz. Gerçek bir sürücü ya da pilotsanız, güçlü olmak, kazanmak ve iyi bir sonuç elde etmeyi denemek için yarışıyorsunuz.

“Fakat şu anda hangi araçlarla yarışacağım ve hangi yarışlara katılacağımı bilmiyorum."

“24 saat Le Mans'ta yarışmak istediğimi ve dünya çapında çok fazla otomobil yarışı yapmak istediğimi söyledim, bu yüzden tadını çıkarabileceğimi düşünüyorum.” cevabını verdi.

Gulf 12 Saat yarışının yanı sıra Rossi, 2002, 2006 ve 2008’de olmak üzere 3 WRC etkinliğinde yer aldı. En iyi sonucunu, Subaru Impreza WRC04 ile 2006 Yeni Zelanda Rallisi’nde 11. olarak elde etti.

Rossi, 2000’lerde pek çok kez Ferrari F1 araçlarını test etti ve 2007’de seriye geçmeyi değerlendirse de MotoGP’de Yamaha ile kalmaya karar verdi.

Rossi, en son 2019’da İspanya’da Lewis Hamilton ile yaptığı bir araç değiş tokuşunda Hamilton’ın 2017 şampiyonluğunu kazandığı Mercedes’ini sürdü ve Britanyalı pilot da ilk kez bir MotoGP motosikleti sürmüş oldu.

Valentino Rossi, Kessel Racing Ferrari 488 GT3

Valentino Rossi, Kessel Racing Ferrari 488 GT3

Photo by: Valentino Rossi

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