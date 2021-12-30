Rossi'nin MotoGP ekibinin isim sponsoru Mooney oldu

Motosiklet yarışlarında dokuz şampiyonluğu bulunan Rossi'nin yarış takımı, 2022 yılında MotoGP'ye geçecek ve başlangıçta takımın, isim sponsorluğu için Aramco'dan destek alacağı konuşuluyordu.

Fakat Aramco bu iddiaları reddetti ve MotoGP'nın yayınladığı 2022 katılımcı listesinde de VR46 ekibinin yanında Aramco adı yer almadı.

VR46 şimdi, İtalyan bankacılık şirketi Mooney ile, MotoGP ve Moto2 takımlarını kapsayan isim sponsorluğu anlaşması imzaladığını duyurdu. 2022'de her iki takımın adı da Mooney VR46 Racing Team olacak.

Takımdan yapılan kısa açıklamada, isim değişikliğinin yanı sıra yeni motosiklette ve takım tulumlarında, Mooney logolarına yer verileceği doğrulandı.

Takım, 3 Ocak'ta daha fazla açıklama yapacak.

VR46 takımı, şu anda Moto2'de VR46 ekibinin patronluğunu yapan Pablo Nieto tarafından yönetilecek ve sürücü koltuklarında genç yetenekler Luca Marini ve Marco Bezzecchi olacak. İkili, Ducati'nin 2021 motosikletleriyle sürüş yapacaklar.

Rossi'nin ekibi, 2021 sezonunun ardından seriden ayrılan Avintia takımının MotoGP'deki yerini almıştı.

Rossi'nin 2022'de GT araçlarıyla bir dizi yarışa katılacak olmasından ötürü, VR46 ekibini destek olmak için kaç yarışa geleceği bilinmiyor.

Rossi, bu ayın başında Dünya Dayanıklılık Şampiyonası takımlarında WRT'nin Audi R8'ini test etmişti.

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images