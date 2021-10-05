Rossi, COTA yarışında fiziksel olarak çok zorlanmış

Petronas SRT sürücüsü sıralama turlarındaki kazanın ardından gridde 20. sıradan yukarı tırmanmak zorunda kaldı ve emekliliği öncesi MotoGP sürücüsü olarak katıldığı son Amerika yarışında 15. olarak puan aldı.

Ancak tecrübeli İtalyan, Circuit of the Americas'ın fiziksel yapısından ve yorucu sıcaktan dolayı bunun yaptığı en zorlu yarışlardan biri olduğunu söyledi.

Rossi, "Şimdi, iki ya da üç gün dinleneceğiz ve daha sonra önümüzdeki üç yarış için antrenman yapacağız. Çünkü bugün fiziksel açıdan bir felaketti ve çok, çok zordu, çok zorlayıcıydı."

"Modern bir MotoGP motosikletiyle fiziksel olarak çok zahmetli bir yer ve Pazar gününe, Cuma ve Cumartesi günü antrenmanlar nedeniyle zaten yorgun geliyorsunuz. Bu yüzden %100 fit ve çok genç olmak gerekiyor."

"%100 fit olmayı deneyebilirim ama benim için genç olmak maalesef çok zor!" şeklinde konuştu.

Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Rossi, KTM sürücüsü Brad Binder ile birlikte orta arka lastik kullanan iki sürücüden biriydi. Gridin çoğu kısmında yumuşak lastiği kullanamadığını çünkü güçlü hissettirmediğini söyledi.

Rossi, "Orta lastik kullandım çünkü antrenman sırasında onlar daha iyi hissettirdi. Yumuşak lastiği pek sevmiyorum."

"Bu sabah ısınma turlarında yumuşak lastiği denedim ama yavaştım."

"Bu yüzden Brad Binder ile birlikte orta lastiği kullanacak tek kişi ben olsam da, kendi bildiğimizi yapmaya karar verdik."

"Doğru bir karardı çünkü sonuna kadar istikrarlıydı ve geçişler yaparak bir puan alabildim."

"Harika değil ama hızıma bakarsak çok da kötü değildi." diye ekledi.

Rossi, COTA'da fiziksel zorluklarla mücadele eden tek Yamaha sürücüsü değildi. Fabrika takımı sürücüsü Franco Morbidelli de, 20 turluk yarışın ilk 8 turunda iyileşen sol bacağı kendisini yavaşlattığı için, COTA'yı "şimdiye kadarki en zorlu" yarış olarak değerlendirdi.

Yarışı 19. sırada tamamlayan Morbidelli, "Maalesef bu pistte sadece yedi ya da sekiz tur atabildim daha sonra tempomu yavaşlatmam gerekti çünkü o tempoda yarışı bitirmek imkansız olurdu."

"Bacağımda daha fazla güç kalmadı ve sol virajlarda, sol frenlerde düzgün duramadım. Sonrasında bacaklarımı kullanmadan kollarımla yön değiştirmek tümseklerde çok zor oldu."

"Yani çok zorlandım. Eminim ki herkes için yılın en zor yarışıydı ama benim için şimdiye kadarki en zor yarıştı. Çünkü şu andaki fiziksel durumum yüzünden mücadele etmem gerekti." dedi.