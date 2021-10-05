Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Rins: “COTA’da hayatta kalmaya çalışıyordum”
MotoGP Haberler

Rossi, COTA yarışında fiziksel olarak çok zorlanmış

Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden

Valentino Rossi, MotoGP Amerika GP'sinin, 42 yaşındaki sürücünün son Amerika yarışında 15. sıra için mücadele etmesinin ardından, fiziksel durumu açısından "bir felaket" olduğunu söyledi.

Rossi, COTA yarışında fiziksel olarak çok zorlanmış

Petronas SRT sürücüsü sıralama turlarındaki kazanın ardından gridde 20. sıradan yukarı tırmanmak zorunda kaldı ve emekliliği öncesi MotoGP sürücüsü olarak katıldığı son Amerika yarışında 15. olarak puan aldı.

Ancak tecrübeli İtalyan, Circuit of the Americas'ın fiziksel yapısından ve yorucu sıcaktan dolayı bunun yaptığı en zorlu yarışlardan biri olduğunu söyledi.

Rossi, "Şimdi, iki ya da üç gün dinleneceğiz ve daha sonra önümüzdeki üç yarış için antrenman yapacağız. Çünkü bugün fiziksel açıdan bir felaketti ve çok, çok zordu, çok zorlayıcıydı."

"Modern bir MotoGP motosikletiyle fiziksel olarak çok zahmetli bir yer ve Pazar gününe, Cuma ve Cumartesi günü antrenmanlar nedeniyle  zaten yorgun geliyorsunuz. Bu yüzden %100 fit ve çok genç olmak gerekiyor."

"%100 fit olmayı deneyebilirim ama benim için genç olmak maalesef çok zor!" şeklinde konuştu.

Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT

Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Rossi, KTM sürücüsü Brad Binder ile birlikte orta arka lastik kullanan iki sürücüden biriydi. Gridin çoğu kısmında yumuşak lastiği kullanamadığını çünkü güçlü hissettirmediğini söyledi.

Rossi, "Orta lastik kullandım çünkü antrenman sırasında onlar daha iyi hissettirdi. Yumuşak lastiği pek sevmiyorum."

"Bu sabah ısınma turlarında yumuşak lastiği denedim ama yavaştım."

"Bu yüzden Brad Binder ile birlikte orta lastiği kullanacak tek kişi ben olsam da, kendi bildiğimizi yapmaya karar verdik."

"Doğru bir karardı çünkü sonuna kadar istikrarlıydı ve geçişler yaparak bir puan alabildim."

"Harika değil ama hızıma bakarsak çok da kötü değildi." diye ekledi.

Rossi, COTA'da fiziksel zorluklarla mücadele eden tek Yamaha sürücüsü değildi. Fabrika takımı sürücüsü Franco Morbidelli de, 20 turluk yarışın ilk 8 turunda iyileşen sol bacağı kendisini yavaşlattığı için, COTA'yı "şimdiye kadarki en zorlu" yarış olarak değerlendirdi.

Yarışı 19. sırada tamamlayan Morbidelli, "Maalesef bu pistte sadece yedi ya da sekiz tur atabildim daha sonra tempomu yavaşlatmam gerekti çünkü o tempoda yarışı bitirmek imkansız olurdu."

"Bacağımda daha fazla güç kalmadı ve sol virajlarda, sol frenlerde düzgün duramadım. Sonrasında bacaklarımı kullanmadan kollarımla yön değiştirmek tümseklerde çok zor oldu."

"Yani çok zorlandım. Eminim ki herkes için yılın en zor yarışıydı ama benim için şimdiye kadarki en zor yarıştı. Çünkü şu andaki fiziksel durumum yüzünden mücadele etmem gerekti." dedi.

paylaşım
yorumlar
Rins: “COTA’da hayatta kalmaya çalışıyordum”

Önceki haber

Rins: “COTA’da hayatta kalmaya çalışıyordum”
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

S Sport, 2021 Türkiye GP'yi şifresiz yayınlayacak!

5 s
2
World Superbike

Rea'in eleştirilerine katılmayan Toprak: "Belki korkmuştur!"

1 g
3
Formula 1

Marko: "Mercedes artık motoru tam güçte kullanmak zorunda kalıyor"

3 s
4
Formula 1

Kısıtlayıcı 2022 kurallarına rağmen F1 araçları neden tamamen aynı olmayacak?

9 s
5
Formula 1

Norris: "Intercity İstanbul Park, gerçek bir pilot pisti"

14 s
Son Haberler
Rossi, COTA yarışında fiziksel olarak çok zorlanmış
MOTOGP

Rossi, COTA yarışında fiziksel olarak çok zorlanmış

2 s
Rins: “COTA’da hayatta kalmaya çalışıyordum”
MOTOGP

Rins: “COTA’da hayatta kalmaya çalışıyordum”

4 s
Espargaro, COTA'daki kazalı hafta sonu için açıklama istiyor
MOTOGP

Espargaro, COTA'daki kazalı hafta sonu için açıklama istiyor

6 s
Marquez, COTA galibiyetinin 2021'deki son zaferi olabileceğini düşünüyor
MOTOGP

Marquez, COTA galibiyetinin 2021'deki son zaferi olabileceğini düşünüyor

4 Eki 2021
Mir, Miller'la yaptığı kaza sebebiyle aldığı cezaya ‘saygı duymuyor’
MOTOGP

Mir, Miller'la yaptığı kaza sebebiyle aldığı cezaya ‘saygı duymuyor’

4 Eki 2021
Son Videolar
MotoGP: Marquez 2021 sezonundaki ikinci zaferini elde etti 08:43
MotoGP
8 s

MotoGP: Marquez 2021 sezonundaki ikinci zaferini elde etti

MotoGP: Marquez domine etti, Quartararo puan farkını açtı 00:42
MotoGP
4 Eki 2021

MotoGP: Marquez domine etti, Quartararo puan farkını açtı

MotoGP Start Gridi: Amerika GP 00:41
MotoGP
2 Eki 2021

MotoGP Start Gridi: Amerika GP

Rossi: 00:45
MotoGP
2 Eki 2021

Rossi: "Alt kategoriler oldukça korkutucu"

Vinales, MotoGP Austin ayağını kaçıracak 00:42
MotoGP
2 Eki 2021

Vinales, MotoGP Austin ayağını kaçıracak

Daha fazlası
Lewis Duncan
Rins: “COTA’da hayatta kalmaya çalışıyordum” Americas GP
MotoGP

Rins: “COTA’da hayatta kalmaya çalışıyordum”

Espargaro, COTA'daki kazalı hafta sonu için açıklama istiyor Americas GP
MotoGP

Espargaro, COTA'daki kazalı hafta sonu için açıklama istiyor

Marquez, COTA galibiyetinin 2021'deki son zaferi olabileceğini düşünüyor Americas GP
MotoGP

Marquez, COTA galibiyetinin 2021'deki son zaferi olabileceğini düşünüyor

Çok Okunanlar Bugün

S Sport, 2021 Türkiye GP'yi şifresiz yayınlayacak!
Formula 1 Formula 1

S Sport, 2021 Türkiye GP'yi şifresiz yayınlayacak!

Rea'in eleştirilerine katılmayan Toprak: "Belki korkmuştur!"
World Superbike World Superbike

Rea'in eleştirilerine katılmayan Toprak: "Belki korkmuştur!"

Marko: "Mercedes artık motoru tam güçte kullanmak zorunda kalıyor"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Mercedes artık motoru tam güçte kullanmak zorunda kalıyor"

Kısıtlayıcı 2022 kurallarına rağmen F1 araçları neden tamamen aynı olmayacak?
Formula 1 Formula 1

Kısıtlayıcı 2022 kurallarına rağmen F1 araçları neden tamamen aynı olmayacak?

Norris: "Intercity İstanbul Park, gerçek bir pilot pisti"
Formula 1 Formula 1

Norris: "Intercity İstanbul Park, gerçek bir pilot pisti"

Intercity İstanbul Park, yarış için şemsiye yasağını kaldırdı
Formula 1 Formula 1

Intercity İstanbul Park, yarış için şemsiye yasağını kaldırdı

Alonso: "Türkiye GP için sabırsızlanıyorum"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "Türkiye GP için sabırsızlanıyorum"

Türkiye Grand Prix'si hafta sonu programı açıklandı
Formula 1 Formula 1

Türkiye Grand Prix'si hafta sonu programı açıklandı

Son Haberler

Rossi, COTA yarışında fiziksel olarak çok zorlanmış
MotoGP MotoGP

Rossi, COTA yarışında fiziksel olarak çok zorlanmış

Rins: “COTA’da hayatta kalmaya çalışıyordum”
MotoGP MotoGP

Rins: “COTA’da hayatta kalmaya çalışıyordum”

Espargaro, COTA'daki kazalı hafta sonu için açıklama istiyor
MotoGP MotoGP

Espargaro, COTA'daki kazalı hafta sonu için açıklama istiyor

Marquez, COTA galibiyetinin 2021'deki son zaferi olabileceğini düşünüyor
MotoGP MotoGP

Marquez, COTA galibiyetinin 2021'deki son zaferi olabileceğini düşünüyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.