Rossi'nin COVID-19 testi yine pozitif çıktı!

Rossi, Ekim ayında Fransa ve Aragon Grands Prix'si arasında koronavirüse virüsü yakaladığı için Aragon'daki yarışları kaçırmıştı.

Yamaha sürücüsü geçen salı günü COVID-19 testine girdi ve bu test pozitif çıktı. Ancak Perşembe günü başka bir test daha yaptı ve bu test negatif çıkınca Valencia'ya gitmesine izin verildi.

Cuma günü ikinci test yapan ve bu da negatif çıkan Rossi, cumartesi günkü antrenman turlarıyla birlikte yarışa döndü.

Rossi’nin yarışı mekanik bir sorun nedeniyle yalnızca beş tur sonra sona erdi.

Motorsport.com, Rossi'nin bu Salı günü girdiği COVID-19 testinin pozitif çıktığını ve bu hafta sonu yarışmasının mümkün olmayabileceğini öğrendi.

Rossi'nin bu hafta sonu yapılacak yarışın ne kadarını kaçıracağını belirlemek için başka bir teste daha girmesi gerekecek.

Eğer COVID-19 süreci uzarsa, Rossi sezonu erken kapatabilir ve böyle bir durumda Yamaha fabrika takımına olan vedası beklendiği gibi gerçekleşmeyebilir.

Rossi ile ilgili mevcut durum, PCR testlerinin güvenirliğini sorguluyor.

Geçen hafta sonu Maverick Vinales'in ekibinden birkaç ismin COVID-19'a yakalandığını açıklamıştı.

Yamaha'da Rossi'nin yarışamaması halinde yerini Garrett Gerloff'un alması bekleniyor.