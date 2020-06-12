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MotoGP / Son dakika

Rossi, ay sonunda Yamaha ile anlaşmasını sonuçlandırabilir

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Rossi, ay sonunda Yamaha ile anlaşmasını sonuçlandırabilir
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
12 Haz 2020 12:46

Valentino Rossi'nin uzun zamandır arkadaşı ve iş ortağı olan Uccio Salucci, Yamaha ile Valentino Rossi arasındaki anlaşmanın bu ay sonuçlanmasını bekliyor.

2021 yılında Yamaha fabrika takımında Rossi'nin yerini Fabio Quartararo alacak ve yedi kez MotoGP şampiyonu Rossi de ya Petronas SRT'ye geçecek ya da emekli olacak.

Salucci, Yamaha ile Rossi arasındaki görüşmelerin önümüzdeki haftalarda hızlanmasını bekliyor ve Rossi'nin devam edeceğinden emin görünüyor.

Sky Vale ile yaptığı röportajda Salucci, "Vale bırakmak dışında her şeyi yapmak isteyen birisi gibi. O, itici bir kuvvettir ve diğer adamların da devam etmesini sağlar, her zaman büyük bir arzusu var, hepimizi şaşırtıyor. Niyetimiz büyük olasılıkla 2021'de de devam etmek."

“Vale takım değiştirdiği zaman bu daima beklentiler ve gerginlik yaratır. Fabrika takımında değiliz ama fabrika motosikletimiz olacak.

"Çok iyi planlanmış durumdalar, Yamaha bizi desteklemek için orada olacak ve onlarla iyi bir ilişkimiz var. Büyük ihtimalle Franco [Morbidelli] 'yi takım arkadaşı olarak göreceğiz, ki bu iyi bir deneyim olacak."

"Her şey henüz tanımlanmadı, ancak ay sonunda bunu yapmalıyız."

“Bir adım uzaklıktayız. Gelecek hafta Yamaha ile nasıl ilerleyeceğini görmek için konuşacağız, ancak takım hakkında çok konuşmadık çünkü Vale, devam edip etmeyeceğini biraz düşünmek istedi."

"Önümüzdeki 10 gün içinde Yamaha ile ilgili ayrıntılar hakkında konuşacağız." dedi.

Rossi 2021'de Petronas takımına geçerse, büyük olasılıkla Quartararo'nun mevcut takım arkadaşı (aynı zamanda VR46 Akademi sürücüsü) Morbidelli ile takım arkadaşı olacak.

Rossi-Morbidelli olasılığın hakkında Salucci, “Son haftalarda Misano'da bazı pist çalışmaları yaptık ve Vale ile Franco birlikte yarışıyorlar. Aralarında harika bir uyum var çünkü gerçek bir dostluk var."

“Onlar iki zeki sürücü ve umarım bu dostluk devam eder, çünkü Franco harika bir adam. Zor bir geçmişi vardı ve sahip olduğu her şeyi hak ediyor." dedi.

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Seri MotoGP
Pilotlar Valentino Rossi Şimdi al
Takımlar Drive M7 SIC Racing Team
Editör Jamie Klein

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