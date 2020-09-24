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MotoGP / Son dakika

Rossi, yeni MotoGP anlaşmasını bu hafta imzalamayı bekliyor

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Rossi, yeni MotoGP anlaşmasını bu hafta imzalamayı bekliyor
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Valentino Rossi, bu hafta sonu yapılan Katalonya Grand Prix'sinde Petronas SRT ile resmi sözleşmeyi imzalamayı bekliyor.

Dokuz kez dünya şampiyonu Valentino Rossi, sezon sonunda Yamaha fabrika takımındaki koltuğunu Petronas SRT sürücüsü Fabio Quartararo'ya bırakacak.

Yamaha, devam etmeye karar vermesi durumunda Rossi'yi SRT'de destekleyeceğini zaten açıkladı ve Rossi geçtiğimiz haftalarda Petronas SRT ile yarışacağından %99 emin olduğunu belirtti.

Perşembe günü konuşan Rossi, anlaşmanın bu hafta imzalanmasını beklediğini belirtti.

"Geçen hafta söylediğim gibi, bu hafta sonu imzalamaya çalışıyoruz, Misano yarışları arasında ve son günlerde her şeyi çözmeye çalıştık."

"Durum çok açık, gelecek yıl Petronas ile yarışacağım, ancak sözleşme biraz uzun sürdü ve çözülmesi gereken şeyler var."

"Ama acele etmiyoruz çünkü anlaşmayı zaten kabul ediyoruz. Doğrusu bu hafta sonu sözleşmeyi imzalayacağımı düşünüyorum. Gelecek yıl Yamaha ve Petronas ile devam edeceğim için çok mutluyum."

Motorsport.com'a konuşan Rossi, hangi ayrıntıların çözülmesi gerektiği sorusuna şöyle yanıt verdi: "Öncelikle bana göre bazen MotoGP sözleşmesini çok erken imzalıyoruz."

"Pek çok kez mevcut sezon hakkında düşünmeden bir sonraki sezon hakkında düşünmeye başlıyoruz. Bence her geçen gün, adım adım herkes daha erken anlaşmalar yapıyor ve örneğin Formula 1'deki sürücülerden çok daha erken sözleşme yapıyoruz."

"Bu yüzden Yamaha ve Petronas ile aynı fikirdeydim, Jerez'den bu yana konuşuyoruz, ama her şey iyi olduğu için acele etmiyoruz."

"Bu önemli bir sözleşme, bu yüzden düzeltecek şeyler var. Teknik kısım, motosiklet ve ayrıca ekile ilgili şeyler var. Çünkü bazı insanların Petronas'tan Quartararo ile fabrika ekibine geçeceğini düşünüyorum ve tam tersi de olacak."

"Ama genel olarak, acelemiz yok. Buraya geldik ve mutluyum."

Rossi, mevcut ekip şefi David Munoz, veri Mühendisi Matteo Flamigni ve performans analisti Idalio Manuel Davira'nın SRT'YE katılacağını doğruladı, ancak uzun süredir birlikte çalıştığı mekaniker Brent Stephens ve Alex Briggs bunu yapmayacak.

"Özellikle Alex ve Brent için çok üzgünüm, çünkü benimle gelmek istediler."

"Alex bana her zaman 'yarıştığın sürece orada olacağım' dedi ve benimle birlikte bırakacaktı."

"Brent de hep aynı şeyi söyledi. Gelecek yıl onlara sahip olmamak ve belki de son yarışa birlikte çıkamamak üzücü olacak, bu yüzden çok üzgünüm."

"Denedim, ama Petronas'ta çalışan başka insanlar da var ve maalesef bunu yapmak mümkün değildi.

"Matteo, David ve Idalio'ya sahip olacağım, ama Alex ve Brent'e sahip olmadığım için çok üzgünüm. Çünkü şimdi garaja girdiğimde evimde gibiyim. Onlar mekaniker değil, ailem, çünkü 20 yıldır birlikteyiz."

"Gelecek yıl onlara sahip olmamak üzücü olacak."

Quartararo: "Yamaha ile geçiş yapmakta zorlanıyorum"

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Seri MotoGP
Pilotlar Valentino Rossi
Editör Lewis Duncan

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