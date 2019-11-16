Rossi yanlış sıralama stratejisinden ötürü mutsuz

Diğer tüm Yamaha sürücüleri ilk beşte yer alırken, Rossi 0.976 saniye geride 12. olabildi.

İtalyan sürücü, sıralama turlarının ikinci bölümündeki ikinci denemesinde turunu geliştirmeyi başaramadı.

Üçüncü antrenman seasında güçlü şekilde dördüncü olan Rossi, sıralama turlarındaki sonuçtan dolayı hayal kırıklığına uğradı.

Rossi, “Karışık bir gün oldu, çünkü bu sabahki 3. antrenman seansı iyi geçmişti. Koşullar harika değildi, çünkü çok soğuktu ancak sonlarda iyi bir tur atmayı başarmıştım ve 4. olmuştum. Böylece direkt olarak sıralama turlarının ikinci bölümüne kalmıştım, ki hedefimiz de buydu.”

“Ancak sıralama turlarından memnun kalmadım. Çünkü iyi çalışmadık, doğru stratejiyi yapmadık.”

“İkinci lastiklerimle yanlış anda pistteydim ve ne yazık ki turumu geliştiremedim, çünkü çok fazla trafik vardı. Yani potansiyelimiz kesinlikle daha iyiydi.”

“Bugün ayrıca, eski lastiklerle pistte turlayan Pol Espargaro’nun hemen arkasında turlamam nedeniyle şanssızdım. Orada olmamalıydım.”

“Ancak yine de stratejide harika değiliz gibi gözüküyor. Gelecek sene gelişmeli, başka türlü çalışmalıyız.”

“Elbette 12. sıradan başlamak zor, çünkü Valencia’da geçiş yapmak zor, bu konudaki en zor pistlerden biri.”

“Hızım kötü değil, ancak harika da değil. Yani zor bir yarış olacak.” şeklinde konuştu.

Yardımcı editör: Matteo Nugnes