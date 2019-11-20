Rossi: "Yamaha'nın yeni motoru hâlâ çok geride"

Yamaha M1 2019 sezonunun sonuna doğru güçlense de, hâlâ düzlük hızı konusunda rakiplerinin gerisinde kalıyordu.

2020 sezonu öncesindeki ilk test gününde Yamaha sürücüsü Maverick Vinales ile Petronas Yamaha sürücüleri ilk 3 sırada yer aldılar. Rossi ise 9. sırada kaldı.

Vinales ile prototip motor ve şasiyi test eden Rossi, düzlükte Pramac Ducati'den Jack Miller'ın 10 km/s gerisinde kaldı.

Rossi, "İlk izlenimlerim oldukça olumlu çünkü gelişmeyi başardık ancak hâlâ çok gerideyiz."

"Çünkü maksimum hız açısından fark oldukça fazla. Ancak yeni Yamaha'nın çalışma şeklini beğendim. Geçmişe göre daha az karmaşık ve program daha açık."

"Bu henüz prototip versiyon. Gelecek sene belki bir adım daha atabiliriz, bir şeyler daha bulabiliriz. Ancak yeni motosikletle hislerimiz oldukça olumlu." dedi.

Rossi, Yamaha'nın geçen sene yaptığı gibi sürücülerine seçme fırsatı vermeyeceğini, bunun yerine tek bir motor versiyonu seçileceğini söyledi.

Takım arkadaşı Vinales, prototip motorla ne kadar ilerlediklerini söylemek için erken olduğunu ve testlerin ikinci gününde daha fazla öğrenmeyi umduklarını söyledi.

Vinales, "Diğer motosikleti inanılmaz bir seviyede bıraktık, bu yüzden 2020 şasisi üzerinde çalışmayı sürdürüyoruz. Farkın çok büyük olmamasından dolayı oldukça mutluyum."

"Tüm gün boyunca hızlıydık, önemli olan bu. Ancak yine de henüz ilk gündeyiz. 50 tur civarında tur attık. Daha fazlasına ihtiyacımız var."

"İyi olan şey, her zaman hızlı ve istikrarlı olmuş olmam. Sürekli 1:30'lu ritm tutturdum. Bunu yarış hafta sonunda yapamamıştım. Gerçekten iyiydi." dedi.

Yardımcı editörler: Matteo Nugnes ve German Garcia Casanova