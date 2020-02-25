Rossi, Yamaha'nın yarış temposundan endişeli

MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Katar GP
Biletler
05 Mar
-
08 Mar
FP1:
10 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Tayland GP
Biletler
19 Mar
-
22 Mar
Sıradaki Etkinlik
22 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Americas GP
Biletler
02 Nis
-
05 Nis
Sıradaki Etkinlik
36 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Arjantin GP
Biletler
16 Nis
-
19 Nis
Sıradaki Etkinlik
50 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
İspanya GP
Biletler
30 Nis
-
03 May
Sıradaki Etkinlik
64 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Fransa GP
Biletler
14 May
-
17 May
Sıradaki Etkinlik
78 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
İtalya GP
Biletler
28 May
-
31 May
Sıradaki Etkinlik
92 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Katalonya GP
Biletler
04 Haz
-
07 Haz
Sıradaki Etkinlik
99 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Almanya GP
Biletler
18 Haz
-
21 Haz
Sıradaki Etkinlik
113 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Hollanda TT
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
Sıradaki Etkinlik
120 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Finlandiya GP
Biletler
09 Tem
-
12 Tem
Sıradaki Etkinlik
134 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Çek GP
Biletler
06 Ağu
-
09 Ağu
Sıradaki Etkinlik
162 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Avusturya GP
Biletler
13 Ağu
-
16 Ağu
Sıradaki Etkinlik
169 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Britanya GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
Sıradaki Etkinlik
183 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
San Marino GP
Biletler
10 Eyl
-
13 Eyl
Sıradaki Etkinlik
197 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Aragon GP
Biletler
01 Eki
-
04 Eki
Sıradaki Etkinlik
218 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Japonya GP
Biletler
15 Eki
-
18 Eki
Sıradaki Etkinlik
232 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Avustralya GP
Biletler
23 Eki
-
25 Eki
Sıradaki Etkinlik
240 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Malezya GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
Sıradaki Etkinlik
246 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Valensiya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
Sıradaki Etkinlik
260 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
MotoGP / Son dakika

Rossi, Yamaha'nın yarış temposundan endişeli

paylaşım
yorumlar
Rossi, Yamaha'nın yarış temposundan endişeli
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
25 Şub 2020 08:27

Valentino Rossi, yeni MotoGP sezonunun ilk yarışı öncesinde "yarış temposu" konusunda "endişeli" olduğunu itiraf ediyor.

Son yıllarda Yamaha sürücülerinin en büyük sorunu, arka lastiklerin yarışın orta kısmında bitmeye başlamasıydı. Michelin'in 2020 için hazırladığı yeni arka lastikler, daha dayanıklı olması  ve daha az lastik düşüşü yaşanması için tasarlandı. Yol tutuş artışıyla birlikte hem Yamaha hem de Suzuki sürücülerinin küçük bir avantaj sağladığı görülebiliyor.

Bununla birlikte, Katar'daki sezon öncesi testlerin son gününde konuşan Rossi, lastik aşınmasıyla ilgili sorunun kendi için devam ettiğini söyledi.

Pazartesi günü Katar'da 12. sırada yer alan Rossi, “İlk lastikte güçlüydüm ve maalesef ikinci lastikle deneme yaparken kaza yaptım. Bu nedenle 12. sıradayım ancak hız konusunda daha fazla endişemiz var. Çünkü geçen yıl olduğu gibi yarışın ikinci kısmında olduğu gibi lastiklerde, özellikle arka kısımda zorlanıyoruz ve maalesef tempoyu koruyamıyorum."

“Dün uzun sürüşler yaptık, ilk gün de yaptık ve bugün iki kez yaptık. Bazı verilerimiz var ve nedenini anlayıp, yarıştan önce düzeltmeye çalışmalıyız."

“Motosikletle ilgili genel his o kadar da kötü değil, çünkü bugün ayarları geliştirdik. Ayarları düzeltmemizin ardından daha iyiydim. İlk turlarda her zaman oldukça hızlıyım, ama lastik aşınmasıyla ilgili yaşadığımız bu sorun, bizim için büyük bir sorun ve geçen yıl olanlara çok benziyor.

“Yani endişeliyiz.”

Sorunun geçen yıl olduğundan biraz daha iyi olup olmadığı sorulduğunda Rossi, “Çok benzer. Ayrıca anlaşılması zor bir şey çünkü Malezya'da çok iyiydi."

“Ayrıca orada kullanılmış lastikle olan hızım o kadar da kötü değildi. Oysa burada daha fazla zorluk çekiyoruz. ”

Rossi gün içerisinde ikinci virajda küçük bir kaza da yaptı.

“İlk lastikte iyi tur attım ve ikincisine geçip zorlamaya çalıştım çünkü gelişmek mümkündü."

“Maalesef ikinci viraja biraz daha sağdan girdim ve ilk turda her zaman o viraja dikkat etmeniz gerekiyor. Önü kaybettim ve kaza yaptım. Amaben iyiyim."

Sonraki haber
Tayland GP corona virüsü tehditine rağmen yapılacak

Önceki haber

Tayland GP corona virüsü tehditine rağmen yapılacak
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Valentino Rossi Şimdi al
Editör Lewis Duncan

Yarış merkezi

Katar GP

Katar GP

5 Mar - 8 Mar
FP1 Başlangıç:
10 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Sal 25 Şub
Cum 6 Mar
FP2
Sal 25 Şub
Cum 6 Mar
FP3
Sal 25 Şub
Cmt 7 Mar
FP4
Sal 25 Şub
Cmt 7 Mar
Q1
Sal 25 Şub
Cmt 7 Mar
Q2
Sal 25 Şub
Cmt 7 Mar
Yarış
Sal 25 Şub
Paz 8 Mar
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Renault ve McLaren, Racing Point'i protesto mu edecek?

31dk
2
Formula 1

Rosberg: "Kubica'nın 8 yıldır F1'de yarışmadığını unuttuk"

3s
3
Formula 1

Ricciardo, "çalışmayı bırakmayan" Mercedes'i övdü

3s
4
Formula 1

Ferrari, Vettel'in yaşadığı motor sorununun sebebini açıkladı

5
Formula 1

Rosberg: "Schumacher gibi bir pilot daha görmedim"

Son Videolar

KTM ve Tech3 2020 renk düzenlerini tanıttılar 01:13
MotoGP

KTM ve Tech3 2020 renk düzenlerini tanıttılar

2020 MotoGP Ducati Tanıtımı 00:00
MotoGP

2020 MotoGP Ducati Tanıtımı

MotoGP Start Gridi: Valencia GP 00:38
MotoGP

MotoGP Start Gridi: Valencia GP

MotoGP Gridi: Malezya GP 00:38
MotoGP

MotoGP Gridi: Malezya GP

MotoGP Start Gridi: Japonya GP 00:38
MotoGP

MotoGP Start Gridi: Japonya GP

Son Haberler

Rossi, Yamaha'nın yarış temposundan endişeli
MGP

Rossi, Yamaha'nın yarış temposundan endişeli

Tayland GP corona virüsü tehditine rağmen yapılacak
MGP

Tayland GP corona virüsü tehditine rağmen yapılacak

Katar testi 3. gün: Vinales en hızlısı, Marquez 2019 motosikletine döndü
MGP

Katar testi 3. gün: Vinales en hızlısı, Marquez 2019 motosikletine döndü

Miller, Ducati'nin sürüş yüksekliği sistemini kullandığını kabul etti
MGP

Miller, Ducati'nin sürüş yüksekliği sistemini kullandığını kabul etti

Marquez, Honda'nın Katar'daki performansından endişeli
MGP

Marquez, Honda'nın Katar'daki performansından endişeli

Program

MotoGP
  • MotoGP
  • Formula 1
Biletler
Sağlayan
5 Mar
Biletler
19 Mar
Biletler
2 Nis
Biletler
16 Nis
Biletler
30 Nis
Biletler
14 May
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.