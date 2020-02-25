Rossi, Yamaha'nın yarış temposundan endişeli

Son yıllarda Yamaha sürücülerinin en büyük sorunu, arka lastiklerin yarışın orta kısmında bitmeye başlamasıydı. Michelin'in 2020 için hazırladığı yeni arka lastikler, daha dayanıklı olması ve daha az lastik düşüşü yaşanması için tasarlandı. Yol tutuş artışıyla birlikte hem Yamaha hem de Suzuki sürücülerinin küçük bir avantaj sağladığı görülebiliyor.

Bununla birlikte, Katar'daki sezon öncesi testlerin son gününde konuşan Rossi, lastik aşınmasıyla ilgili sorunun kendi için devam ettiğini söyledi.

Pazartesi günü Katar'da 12. sırada yer alan Rossi, “İlk lastikte güçlüydüm ve maalesef ikinci lastikle deneme yaparken kaza yaptım. Bu nedenle 12. sıradayım ancak hız konusunda daha fazla endişemiz var. Çünkü geçen yıl olduğu gibi yarışın ikinci kısmında olduğu gibi lastiklerde, özellikle arka kısımda zorlanıyoruz ve maalesef tempoyu koruyamıyorum."

“Dün uzun sürüşler yaptık, ilk gün de yaptık ve bugün iki kez yaptık. Bazı verilerimiz var ve nedenini anlayıp, yarıştan önce düzeltmeye çalışmalıyız."

“Motosikletle ilgili genel his o kadar da kötü değil, çünkü bugün ayarları geliştirdik. Ayarları düzeltmemizin ardından daha iyiydim. İlk turlarda her zaman oldukça hızlıyım, ama lastik aşınmasıyla ilgili yaşadığımız bu sorun, bizim için büyük bir sorun ve geçen yıl olanlara çok benziyor.

“Yani endişeliyiz.”

Sorunun geçen yıl olduğundan biraz daha iyi olup olmadığı sorulduğunda Rossi, “Çok benzer. Ayrıca anlaşılması zor bir şey çünkü Malezya'da çok iyiydi."

“Ayrıca orada kullanılmış lastikle olan hızım o kadar da kötü değildi. Oysa burada daha fazla zorluk çekiyoruz. ”

Rossi gün içerisinde ikinci virajda küçük bir kaza da yaptı.

“İlk lastikte iyi tur attım ve ikincisine geçip zorlamaya çalıştım çünkü gelişmek mümkündü."

“Maalesef ikinci viraja biraz daha sağdan girdim ve ilk turda her zaman o viraja dikkat etmeniz gerekiyor. Önü kaybettim ve kaza yaptım. Amaben iyiyim."