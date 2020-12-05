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MotoGP / Son dakika

Rossi, Yamaha'ın MotoGP teklifi olmasaydı emekliye ayrılacakmış

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Rossi, Yamaha'ın MotoGP teklifi olmasaydı emekliye ayrılacakmış
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Matteo Nugnes
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Valentino Rossi, kötü geçen Ducati yılları sonrasında Yamaha 2013’te kendisine fabrika takımı için teklifte bulunmasaydı yarışmaktan çekileceğini açıkladı.

Rossi, 2004’tte Honda’dan tercih edilmeyen Yamaha’ya geçti ve 4 takımla şampiyonluk elde ederek HRC’yle 2001-2003 yılları arasında kazandı 3 şampiyonluğu 7’ye çıkardı.

2011’deyse Yamaha’dan ayrılarak Ducati’ye geçti ama MotoGP’deki en kötü senelerini geçirdiği takımda zorlu motosikletin üstünde 2 yılda sadece 3 podyum görebildi.

2013’teyse Yamaha fabrika takımına dönen ve 2020 sezonunun sonuna kadar orada kalan İtalyan sürücü, fabrika destekli M1’in üstünde yarışmak için Petronas SRT takımına geçti.

Yamaha fabrika takımında geçirdiği 15 seneyi değerlendirmesi istendiğinde Rossi, en iyi anısının 2013’te takım patronu Lin Jarvis’in kendisine dönmeyi teklif etmesi olduğunu söyledi.

Portekiz Grand Prix’si sırasında Rossi: “Çok fazla güzel anımız oldu.”

“2004’tte takımımızı getirdiğimizden beri ve ekip şefi Jeremy Burgess Masao Furusawa’yla çalışıyordu...”

“Ama en çok hatırladığım Lin Jarvis’le konuştuğumda ve bana 2012 sonunda resmi takıma dönmem için bir şans daha verdiklerini söyledikleri zaman oldu.”

“Bunun için ona ve tüm Yamaha’ya her zaman minnettar kalacağım, çünkü o zaman çaresizdim ve muhtemelen fabrika takımına dönmeseydim yarışmayı bırakırdım.”

“En iyi anım bu.”

Rossi Yamaha’ya borcunu 2013’te Assen’de podyumun zirvesine tekrardan çıkarak ödedi.

Sonrasında Yamaha için 7 yarış daha kazanarak takım arkadaşı Jorge Lorenzo’ya karşı MotoGP’nin en olaylı sezonu olan 2015’te sonu verimsiz biten bir şampiyonluk yarışına girdi.

Rossi 2017 Hollanda TT’sinden beri bir grand prix kazanmazken Yamaha fabrika takımındaki son sezonunda kazalarla geçen sene içinde sadece 1 kez podyuma çıkabildi.

41 yaşındaki sürücü, Aragon’daki arka arkaya 2 yarışı da COVID-19'a yakalandığı için kaçırınca şampiyonayı 15. Sırada tamamlamak zorunda kaldı.

2020 sezonunun öne çıkan bir anını seçmesi istendiğinde Rossi, San Marino’daki hafta sonunda öğrencileri Franco Morbidelli ve Francesco Bagnaia’yla podyuma çıkmayı kıl payı kaçırdığı anı gösterdi.

Rossi ekledi: “2020’de bazı güzel anlar oldu, mesela Misano’daki ilk yarış, ne yazık ki (Joan) Mir beni son turda geçmişti.”

“Ama podyumu ucundan kaçırdım. İyi bir yarış çıkardım ve Franco Pecco’nun önünde kazandı. Sonra Luca (Marini) ve (Marco) Bezzecchi Moto2’de 1. ve 2. bitirdiler.”

“Yani Akademi için çok güzel bir gündü.”

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Valentino Rossi
Editör Lewis Duncan

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