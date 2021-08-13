Rossi: ''Yamaha ve Vinales'in durumu şampiyona için utanç verici''

2021 sezonunun 11. yarışından önce, Yamaha, Vinales'i Avusturya Grand Prix'sinden çektiklerini açıkladı.

Autosport'un öğrendiklerine göre, Vinales Steiermark GP'de motosikletinin motorunu aşırı devirle kasten patlatmaya çalışmış.

Yamaha durumla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, Vinales de sessizliğini korudu. Tüm bu olaylar ise, Vinales'in mevcut sezonun sonunda Yamaha ile iki yıllık anlaşmasını, iki tarafın arasındaki ilişkinin geri dönülemez şekilde bozulmasının ardından feshetmeyi seçmesinin sonrasında yaşandı.

Vinales'in 2017'den 2020'ye kadar Yamaha fabrika takımında takım arkadaşlığını yapan Rossi, hem takım hem de İspanyol sürücü için de üzüldüğünü söyledi.

Autosport tarafından eski takım arkadaşının durumu hakkında ne düşündüğü sorulan Rossi şu ifadeleri kullandı: ''Bu durumdan dolayı çok üzgünüm, iki taraf içinde.''

''Maverick benim arkadaşım ve o iyi biri. Aynı zamanda Yamaha da çok uzun zamandır takımım oldu.''

''Bunun her açıdan utanç verici olduğunu düşünüyorum. Bu hem şampiyona için utanç verici, hem de Yamaha'nın pistte Maverick'le birlikte olmayacak olmaması yazık.''

Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

''Umarım bu durumu bir şekilde çözebilirler çünkü Maverick hızlı ve motosiklet de hızlı.''

''Umarım konuşurlar, durumu çözebilirler ve bir sonraki yarışta Maverick'i pistte görebiliriz.''

Vinales'in yerini bu hafta sonu başka kimse almayacak ve gelecek yarışlara katılımı ise hâlâ tartışma konusu.

İspanyol sürücünün takım arkadaşı ve şampiyona lideri Fabio Quartararo ise ''çok şaşırmadığını'' söyledi ve şu ifadeleri ekledi: ''Bu konu üzerinde yapacak çok düzgün bir yorumum yok.''

''Çok şaşırmadım ve bence birçok insan neler olduğunu biliyor.''

''Tek yarışacak olmak benim için sorun değil. Bir şey söylemek zor ve bunu Yamaha'ya sormak daha iyi olacaktır. Ancak bu durum benim hafta sonumda bir şey değiştirmeyecek.''

Quartararo, Vinales ve Yamaha arasındaki durumun bu kadar dramatik bir şekilde kötüye gitmesine şaşırdığını da ekledi ancak bunun motosiklet yüzünden olamayacağını düşündüğünü belirtti.

''Tüm motosikletler, gelişmesini istediğimiz alanlarda gelişebilir. Ancak o, sezonun ilk yarışını da kazandı.''

''Çok uzaktaydı, geçiş yaptı ve arayı açtı. Motosiklet iyi çalışıyor ve gerçekten tutarlı.''

''Neler olduğunu biliyorum çünkü motosiklet harika.''

''Tabii ki birkaç şey eksik ancak bu dramatik bir seviyede değil. Podyumlar için ve en azından ilk beş için yarışabilme şansımızın olduğunu düşünüyorum.''

Honda'dan Marc Marquez de Yamaha ve Vinales arasındaki ''kritik durumun'', Vinales'in uzaklaştırılmasıyla ''garipleştiğini'' ancak bunun ''kendi problemi olmadığını'' söyledi.

''Yani, tabii ki bildiğimiz gibi durum son birkaç yarıştır kritikti.''

''Ancak bazen sürücüler ile üreticiler arasında inişler ve çıkışlar görürüz.''

''Fakat bu noktaya gelinmesi garip. Bu geçmişte de birkaç kez yaşandı ancak en sonunda neler olduğunu biliyorlar.''

''Bunu iyi açıklamalılar, bu benim problemim değil. Başkalarına dikkatimizi vermemek için, kendi garajımızda yeterince problemimiz var.''