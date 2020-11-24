MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Katalonya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Fransa GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Aragon GP
16 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Teruel GP
23 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Avrupa GP
06 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Valensiya GP
13 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Portekiz GP
20 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
MotoGP / Portekiz GP / Son dakika

Rossi, Yamaha fabrika takımına olan vedasının ardından "duygusal"

paylaşım
yorumlar
Rossi, Yamaha fabrika takımına olan vedasının ardından "duygusal"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Valentino Rossi, Portekiz Grand Prix'sinde Yamaha MotoGP takımı ile katıldığı son yarışın kendisi için çok duygusal geçtiğini söyledi.

Dokuz kez Dünya Şampiyonu Rossi, kariyerinin 15 yılını Yamaha fabrika takımıyla geçirdi. İlk olarak 2004'te takıma katıldı. 2011 ile 2012 sezonlarını Ducati'de geçiren efsane sürücü, 2013'te takıma geri döndü.

Yamaha fabrika takımı takımı ile 56 yarış ve 4 dünya şampiyonluğunu kazanan Rossi, 2021'de Petronas SRT'ye geçmeden önceki son yarışını 12. sırada bitirdi.

COVID-19 testinin pozitif çıkmasından ötürü 2020 sezonunun iki yarışı kaçıran ve tek podyumunu Jerez'de alan İtalyan sürücü, sezonu 15. sırada bitirdi.

Ekibi hakkında en çok neyi özleyeceği sorulduğunda Rossi şunları söyledi: "İnsanları. Teknik tarafın çok fazla değişmeyeceğini düşünüyorum, ancak kariyerimin ve hayatımın 15 yılı burada geçti. Takımda çok fazla arkadaşım var, çok iyi ilişkilerim var."

"Yani insan tarafını özleyeceğim, gerisi çok fazla değişmiyor."

"Bugün garaja geri döndüğümde her şey çok duygusaldı. Bu hikaye sadece ekiple değil, Alex Briggs, Brent [Stevens] gibi garajımı benimle paylaşan çok önemli insanlarla da bitti."

Post-race farewell at Yamaha Factory Racing pit box

Post-race farewell at Yamaha Factory Racing pit box

Photo by: Yamaha MotoGP

Rossi, şu anki ekibinin sadece üç üyesini (ekip şefi David Munoz, veri Mühendisi Matteo Flamigni ve antrenörü Idalio Gavira) gelecek yıl SRT'ye götürebilecek.

Rossi, gelecek yıl bir sürücü olarak daha iyi hale gelmesi için yapması gereken çok fazla şey olduğunun farkında.

Rossi, "Kendim üzerinde çok çalışmalıyım. Çok önemli olan sıralama turları gibi bazı alanları geliştirmeliyiz."

"Ayrıca Yamaha ile her zaman olduğu gibi, bazı alanları geliştirmeye çalışmak için kış aylarında iyi şeyler yapmaya çalışacağız, çünkü son yıllarda sezonun başında güçlüydük ancak rakiplerimize kıyasla ikinci yarılarda zorlandık çünkü tüm yeni şeyleri düzelttiler."

"Yamaha ile sezonun son kısmı kolay değil."

"Yani gelecek yıl zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya olacağız ve ilk yarıştan itibaren hazır olmak zorundayız."

Aprilia, 2021'de Savadori veya Smith'le yarışacak

Önceki haber

Aprilia, 2021'de Savadori veya Smith'le yarışacak
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Portekiz GP
Pilotlar Valentino Rossi
Takımlar Yamaha Factory Racing
Editör Lewis Duncan

Çok Okunanlar Bugün

Mercedes uzun dingil mesafeli aracının dönüşlerdeki sıkıntısını çözmüş
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes uzun dingil mesafeli aracının dönüşlerdeki sıkıntısını çözmüş

FIA'dan üç yıllık lisans alan Türkiye, 2021 takviminde yer almayı hedefliyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

FIA'dan üç yıllık lisans alan Türkiye, 2021 takviminde yer almayı hedefliyor

Briatore: "Alonso en iyilerden biri olduğunu yine gösterecek"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Briatore: "Alonso en iyilerden biri olduğunu yine gösterecek"

Sainz "en iyi sürücülerle" takım arkadaşı olmak istiyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sainz "en iyi sürücülerle" takım arkadaşı olmak istiyor

Villeneuve: "Bottas da Hamilton'la aynı araca sahip ama o kazanamıyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Villeneuve: "Bottas da Hamilton'la aynı araca sahip ama o kazanamıyor"

Ricciardo: "Bahreyn'de iki araçla birden puan almalıyız"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Bahreyn'de iki araçla birden puan almalıyız"

Sizin Köşeniz: Lewis Hamilton'ı özel kılan nedenler
Formula 1 Formula 1 / Blog

Sizin Köşeniz: Lewis Hamilton'ı özel kılan nedenler

Coulthard: "Hem Schumacher hem de Hamilton 'olağanüstü' sürücüler"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Coulthard: "Hem Schumacher hem de Hamilton 'olağanüstü' sürücüler"

Son Haberler

Rossi, Yamaha fabrika takımına olan vedasının ardından "duygusal"
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Rossi, Yamaha fabrika takımına olan vedasının ardından "duygusal"

Aprilia, 2021'de Savadori veya Smith'le yarışacak
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Aprilia, 2021'de Savadori veya Smith'le yarışacak

Savadori, geçici 2021 MotoGP katılımcı listesinde Aprilia kadrosunda yer aldı
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Savadori, geçici 2021 MotoGP katılımcı listesinde Aprilia kadrosunda yer aldı

Morbidelli, MotoGP'de ikinci olduğu için mutlu
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Morbidelli, MotoGP'de ikinci olduğu için mutlu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Mercedes uzun dingil mesafeli aracının dönüşlerdeki sıkıntısını çözmüş

18s
2
Formula 1

FIA'dan üç yıllık lisans alan Türkiye, 2021 takviminde yer almayı hedefliyor

12s
3
Formula 1

Briatore: "Alonso en iyilerden biri olduğunu yine gösterecek"

14s
4
Formula 1

Sainz "en iyi sürücülerle" takım arkadaşı olmak istiyor

21s
5
Formula 1

Villeneuve: "Bottas da Hamilton'la aynı araca sahip ama o kazanamıyor"

22s

Son Haberler

Rossi, Yamaha fabrika takımına olan vedasının ardından "duygusal"
MOTOGP

Rossi, Yamaha fabrika takımına olan vedasının ardından "duygusal"

Aprilia, 2021'de Savadori veya Smith'le yarışacak
MOTOGP

Aprilia, 2021'de Savadori veya Smith'le yarışacak

Savadori, geçici 2021 MotoGP katılımcı listesinde Aprilia kadrosunda yer aldı
MOTOGP

Savadori, geçici 2021 MotoGP katılımcı listesinde Aprilia kadrosunda yer aldı

Morbidelli, MotoGP'de ikinci olduğu için mutlu
MOTOGP

Morbidelli, MotoGP'de ikinci olduğu için mutlu

Crutchlow, MotoGP'deki son yarışının ardından hem mutlu hem üzgün
MOTOGP

Crutchlow, MotoGP'deki son yarışının ardından hem mutlu hem üzgün

Son Videolar

MotoGP Efsanesi - Randy Mamola 01:20
MotoGP
11 Kas 2020

MotoGP Efsanesi - Randy Mamola

MotoGP Teruel GP: Start Gridi 00:38
MotoGP
24 Eki 2020

MotoGP Teruel GP: Start Gridi

MotoGP Aragon GP grid pozisyonları 00:38
MotoGP
18 Eki 2020

MotoGP Aragon GP grid pozisyonları

Jerez 1990: Mick Doohan'ın kazaları 01:55
MotoGP
17 Eki 2020

Jerez 1990: Mick Doohan'ın kazaları

MotoGP Start Gridi: Fransa GP 00:38
MotoGP
10 Eki 2020

MotoGP Start Gridi: Fransa GP

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

  • İlan
  • İletişim
  • Yakuplu Mahallesi Kavaklı Caddesi
    Güney Konakları A Blok Kat:3 Daire:5
    Beylikdüzü İstanbul
© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.