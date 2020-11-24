Rossi, Yamaha fabrika takımına olan vedasının ardından "duygusal"

Dokuz kez Dünya Şampiyonu Rossi, kariyerinin 15 yılını Yamaha fabrika takımıyla geçirdi. İlk olarak 2004'te takıma katıldı. 2011 ile 2012 sezonlarını Ducati'de geçiren efsane sürücü, 2013'te takıma geri döndü.

Yamaha fabrika takımı takımı ile 56 yarış ve 4 dünya şampiyonluğunu kazanan Rossi, 2021'de Petronas SRT'ye geçmeden önceki son yarışını 12. sırada bitirdi.

COVID-19 testinin pozitif çıkmasından ötürü 2020 sezonunun iki yarışı kaçıran ve tek podyumunu Jerez'de alan İtalyan sürücü, sezonu 15. sırada bitirdi.

Ekibi hakkında en çok neyi özleyeceği sorulduğunda Rossi şunları söyledi: "İnsanları. Teknik tarafın çok fazla değişmeyeceğini düşünüyorum, ancak kariyerimin ve hayatımın 15 yılı burada geçti. Takımda çok fazla arkadaşım var, çok iyi ilişkilerim var."

"Yani insan tarafını özleyeceğim, gerisi çok fazla değişmiyor."

"Bugün garaja geri döndüğümde her şey çok duygusaldı. Bu hikaye sadece ekiple değil, Alex Briggs, Brent [Stevens] gibi garajımı benimle paylaşan çok önemli insanlarla da bitti."

Post-race farewell at Yamaha Factory Racing pit box Photo by: Yamaha MotoGP

Rossi, şu anki ekibinin sadece üç üyesini (ekip şefi David Munoz, veri Mühendisi Matteo Flamigni ve antrenörü Idalio Gavira) gelecek yıl SRT'ye götürebilecek.

Rossi, gelecek yıl bir sürücü olarak daha iyi hale gelmesi için yapması gereken çok fazla şey olduğunun farkında.

Rossi, "Kendim üzerinde çok çalışmalıyım. Çok önemli olan sıralama turları gibi bazı alanları geliştirmeliyiz."

"Ayrıca Yamaha ile her zaman olduğu gibi, bazı alanları geliştirmeye çalışmak için kış aylarında iyi şeyler yapmaya çalışacağız, çünkü son yıllarda sezonun başında güçlüydük ancak rakiplerimize kıyasla ikinci yarılarda zorlandık çünkü tüm yeni şeyleri düzelttiler."

"Yamaha ile sezonun son kısmı kolay değil."

"Yani gelecek yıl zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya olacağız ve ilk yarıştan itibaren hazır olmak zorundayız."