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MotoGP / Avusturya GP II Haberler

Rossi: "VR46 takımıyla sadece bir yıl yarışmak riskli olurdu"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Valentino Rossi, 2022'de kendi VR46 MotoGP takımıyla yarışmayı ciddi şekilde düşündüğünü fakat sadece bir sezon için "riskin" çok büyük olduğunu belirtti.

Rossi: "VR46 takımıyla sadece bir yıl yarışmak riskli olurdu"

Steiermark GP öncesi perşembe günü bir basın toplantısı düzenleyen Rossi, sezon sonunda uzun MotoGP kariyerine son noktayı koyacağını açıkladı.

Yaz boyunca Rossi'nin 2022'de kendi VR46 takımına ait Ducati motosikletlerinden biriyle yarışabileceğine dair spekülasyonlar vardı. Ancak Rossi tercihini emekli olmaktan yana kullandı.

VR46 Ducati projesinin iyi bir seçenek olduğunu düşünen MotoGP efsanesi, Ducati'ye uyum sağlamak için en azından birkaç sezona ihtiyacı olduğunu ve bunun riskli bir hareket olacağını bildiği için, emekli olmayı seçtiğini belirtti.

Rossi, "Gelecek yıl için kendi takımımdan da bir teklifim vardı!"

“Resmi bir teklifti! Devam etmeyi ciddi şekilde düşündüm çünkü takımım için yarışmayı isterdim. Bence uzun zamandır tanıdığım pek çok insanla beraber harika bir Moto3 ve Moto2 ekibimiz var."

Luca Marini, Esponsorama Racing

Luca Marini, Esponsorama Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Mesela 1998 ve 1999'da 250cc'de benimle birlikte çalışan bazı mekanikerlerim var."

"Yani, takımımla yarışmak büyüleyici olurdu ama sonunda bazı farklı sebeplerden ötürü yarışmamaya karar verdim. Eğer bunu yapsaydım, motosiklet değiştirmek zorunda kalacaktım. Eğer iki ya da üç yılım olsaydı iyi bir proje olurdu ama sadece bir sezonunuz olduğunda, iyi şeylerden çok riskler oluşuyor."

"Bu yüzden yapmamaya karar verdim." dedi.

Rossi, motosiklet yarışlarına olan tutkusu göz önüne alındığında MotoGP'den emekli olduğu için "mutlu olmadığını" kabul etti fakat bu karara hazır olduğunu da ekledi.

"İki yıl önce ve geçen yıl, MotoGP'yi bırakmaya hazır değildim çünkü her şeyi anlamak ve denemek zorundaydım ama şimdi hem iyi hem de sakinim."

"Mutlu değilim ama gelecek yıl bir sezon daha yarışabilirim, sonrasında aynı an geldiğinde yine mutlu olamam çünkü 20 yıl daha yarışmak isterim!"

"Bence bu doğru an."

"Önümde yarım sezon daha var. Sezonun ilk yarısından daha güçlü olmaya ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Fakat seçimimin doğru olduğunu düşünüyorum."

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Resmi: MotoGP efsanesi Valentino Rossi, 2021 sonunda emekli oluyor!

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