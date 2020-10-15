Rossi, COVID-19 bulaştığı için Aragon yarışını kaçıracak!

MotoGP de COVID-19'un yayılmasını engellemek için çok sıkı kısıtlamalar altında yarışları gerçekleştiriyor. Buna rağmen bu sene bazı vakalar ortaya çıktı. Virüs kapan en önemli isim Moto2 sürücüsü Jorge Martin'di.

Rossi, bugün Instagram'da yaptığı paylaşımda Aragon'da kendisini iyi hissetmediğini, bunun üstüne test yaptırdığını ve negatif çıktığını açıkladı. Ancak ikinci defa test yapıldı ve bu sefer testin sonucu pozitif çıktı.

MotoGP'de koronavirüs kapan ilk sürücü olan Rossi, Aragon'da gerçekleştirilecek iki yarışı kaçıracak gibi görünüyor.

Rossi, tüm protokollere uymak için elinden geleni yaptığını, bu yüzden virüs kaptığı için hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

Rossi, "Ne yazık ki bu sabah uyandığımda pek iyi hissetmiyordum. Kemiklerim ağrıyordu ve hafif ateşim vardı. Bu yüzden hemen doktoru aradım ve iki defa test yaptılar."

"Hızlı PCR testi, Salı günkü test gibi negatifti. Ancak ikinci test sonucu ne yazık ki pozitif çıktı."

"Aragon'daki yarışı kaçıracağım için hayal kırıklığı yaşıyorum."

"İyimser ve emin olmak istiyorum ancak Aragon'daki ikinci yarışın da pek mümkün olmayacağını düşünüyorum."

"Üzgün ve kızgınım çünkü protokollere uymak için elimden gelenin en iyisini yaptım. Salı günü yaptırdığım test negatif çıksa da, Le Mans'dan döndükten sonra kendimi izole ettim."

"Durum bu ve durumu değiştirmek için artık bir şey yapamam. Bundan sonra tıbbi tavsiyelere uyacağım ve kısa sürede iyileşmeyi umacağım." dedi.

Yamaha henüz açıklama yapmadı ancak bu gelişme, Jorge Lorenzo'nun sürpriz bir şekilde MotoGP'ye dönmesini sağlayabilir.