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MotoGP / Son dakika

Rossi, Vinales'le arasındaki farkın temel sebebini açıkladı

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Rossi, Vinales'le arasındaki farkın temel sebebini açıkladı
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör
18 Tem 2020 19:45

Valentino Rossi, Yamaha MotoGP takım arkadaşı Maverick Vinales ile karşılaştırdığı ana sorunun frenleme olduğunu belirtti.

Rossi, İspanya GP hafta sonunda şimdiye kadar yeni Yamaha'yı sürmekte zorlandı ve arka tarafın yol tutuşunda problem olduğunu kabul etti.

Cuma gününün ardından motosikletin dengesini geliştirdiklerini söyleyen Rossi, sıralama turlarında 11. en iyi zamanı yapabildi.

Motorsport.com'a konuşan İtalyan sürücü, Vinales veya Quartararo'nun verilerinde, neden kendisinden çok daha hızlı olduklarını gösteren bir şey görüp görmediği sorulduğunda, "Dün çok büyük bir fark vardı çünkü motosikletin genel dengesi iyi hissettirmiyordu."

"Bugün gelişmeyi başardık. Verilere baktığımızda çok benzeriz. Her yerde çok güçlüler."

"Genellikle Maverick frenleme konusunda çok hızlı. Motosikleti benden biraz daha iyi durdurabiliyor gibi görünüyor. Asıl konu bu."

"Düne kıyasla geliştik ama daha fazlasına ihtiyacımız var. David Munoz ile bunun üzerinde çalışacağız, ancak bir adım daha atmak için zamana ihtiyacımız var."

"Şu anda en iyi üç sürücü [Quartararo, Vinales ve Marc Marquez] çok, çok güçlü. Yamaha için özellikle Quartararo ve Maverick fazla hızlı gidiyorlar."

2020 sezonunun açılış yarışlarındaki kötü sonuçların 2021 Petronas SRT anlaşmasına etki edip etmeyeceği sorusuna Rossi, "Zannetmiyorum. Zaten konuşuyoruz ve her şey üzerinde anlaştık. Acelemiz yok. Düzeltebileceğimiz bazı detaylar var. Ama durum dediğim gibi bu. Yarışlardaki sonuçlar bunu değiştirmeyecek." yanıtını verdi.

 
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Pilotlar Valentino Rossi Şimdi al
Editör Lewis Duncan

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