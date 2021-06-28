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MotoGP / Hollanda GP Haberler

Rossi: "Vinales'in ayrılığı, 2022 kararımı etkilemeyecek"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Valentino Rossi, Maverick Vinales'in 2021'in sonunda Yamaha fabrika takımından ayrılma kararının geleceğini etkilemeyeceğini dile getirdi.

Rossi: "Vinales'in ayrılığı, 2022 kararımı etkilemeyecek"

Yamaha, pazartesi sabahı yaptığı açıklama ile bu sezon sonunda Vinales ile yollarını ayıracağını resmen duyurdu. Bu, iki taraf arasındaki kontratın normalden bir yıl erken feshedeceği anlamına geliyor.

Dokuz kez MotoGP şampiyonu Rossi'nin 2022 için Yamaha ile herhangi bir anlaşması yok ve geçen perşembe günü açıklama yapan Rossi, bu  yılki sonuçları göz önüne alındığın MotoGP'de devam etmesinin zor olduğunu kabul etti.

İlk dokuz yarışta en iyi sonucu 10.luk olan ve toplamda 17 puan alabilen Rossi, şimdiye kadarki en kötü şampiyonasını geçiriyor.

Motorsport.com'a konuşan Rossi,  Vinales'in Yamaha'dan ayrılmasının 2022 ile ilgili kendi planlarını etkileyip etkilemeyeceği sorulduğunda şunları söyledi: “Önümüzdeki hafta bir şeyler değişecek gibi görünüyor."

“Çok iyi bilmiyorum ama belki de beklemediğimiz bir şey olabilir."

“Fakat benim kararımı değiştirmiyor çünkü kararım sonuçlarla alakalı."

"Yani diğer takımlarda veya Yamaha'da neler olduğu planlarım üzerinde büyük bir fark yaratmıyor."

Rossi, pazar günkü Hollanda yarışında kötü bir startla 21. sıraya kadar geriledi ve 26 yarışlık yarışın yedinci turunda düştü. Bu da bu yıl sadece dört yarışta puan kazandığı anlamına geliyor.

Assen ve Avusturya arasındaki beş haftalık yaz arasında geleceğiyle ilgili kararını verecek olan Rossi, Assen sonucunun planlarının üzerinde etkisi olmayacağını da söyledi.

Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing

Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Assen sonucunun geleceği hakkında önemli olup olmadığı sorusuna, "Bugünle ilgili bir şey değil. Her zaman bunun zor, çok zorlu bir yıl olduğunu bildiğimi söyledim."

“Gelecek yıl için alacağım karar sonuçlara bağlı ve sezonun ilk yarısındaki sonuçlar beklediğimiz gibi değil. Daha güçlü olmayı, daha iyi pozisyonlar için savaşmayı umuyorduk."

"Yani bu, bize yardımcı olmuyor. Fakat kararımı şimdi vermiyorum çünkü sezonun başından beri kararımı önümüzdeki haftalarda [yaz tatilinde] vereceğimi söyledim ve bu böyle olacak Kararı verdiğimizde size bildireceğiz.” cevabını verdi.

Gelecek yıl gridde Rossi'nin VR46 ekibi de olacak fakat İtalyan sürücü burada yarışmayacağını açıkça ortaya koydu.

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