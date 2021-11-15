Rossi, Valensiya'daki son MotoGP yarışı öncesi "endişeliymiş"

26 sezonda 432 yarışa çıktığı, 9 şampiyonluk aldığı ve 115 galibiyet elde ettiği kariyerini 2021 Valensiya GP ile sonlandıran Rossi, hafta sonu boyunca ilgi odağıydı.

Petronas SRT sürücüsü, yarışı 10. sırada bitirdi ve sonrasında coşkulu kutlamaların tadını çıkardı.

Bu yıl performans anlamında zaman zaman zorlanan ve belli noktalarda en yavaş sürücü olan Rossi, Valensiya'daki son yarışında güçlü bir performans ortaya koydu ve sıralama turlarında doğrudan son bölüme kaldı.

Rossi, yarışı da ilk onda bitirmesinin önemli olduğunu, çünkü bu sayede kendi dönemini "dünyanın en iyi 10 sürücüsü ile" bitirmeyi başardığını söylüyor..

Pazar akşamı bir MotoGP sürücüsü olarak yaptığı son röportajda Rossi, "Gerçekten çok özel bir hafta sonuydu."

"Bunun böyle olmasını beklemiyordum. Kariyerimin son hafta sonu için biraz endişeliydim çünkü her zaman uzun uzun bu anı düşünüyorsunuz ve nasıl hissedeceğinizi, yarış konsantrasyonunuzun nasıl olacağını ya da üzgün olup olmayacağınızı bilmiyorsunuz."

“Fakat Perşembe gününden itibaren harika bir hafta sonuydu. Geçmişte kazandığım motosikletleri gördüm ve ayrıca bazı sürücüler, geçmişte kullandığım kaskları kullanarak bana sürpriz yaptılar."

"Çok duygusaldı. Ayrıca, padoktaki tüm insanlardan ve tüm MotoGP sürücülerinden büyük destek ve saygı gördüm."

"Özellikle dünden beri harika bir hafta sonuydu, iyi sürdüm ve bugün yarışta ilk 10'a girmeyi başardım. Bu, uzun kariyerimi dünyanın en iyi 10 sürücüsüyle kapattığım anlamına geliyor."

"Bu benim için çok önemli bir şey, çok faza anlam ifade ediyor ve bu sonucu uzun süre hatırlayabilirim çünkü son yarışımda ilk 10'da bitirdiğimi söyleyebiliyorum." dedi.

Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Rossi, son yarışına dünya şampiyonluğu için savaşıyormuş gibi yaklaştığını ancak farklı bir baskı hissettiği için, bu zihniyete sahip olmasının zor olduğunu belirtti.

“Öncelikle ekibimle gerçekten çok iyi çalıştık. Motosikleti cuma gününün ardından çok fazla geliştirdik ve üçüncü antrenmandan itibaren kendimi iyi hissetmeye başladım."

"Bu çok önemli. Ayrıca cumartesiden pazar gününe doğru da ilerleme kaydettik. Ek olarak Pecco[Bagnaia] da üçüncü antrenmanda ilk 10'a girmeme ve doğrudan ikinci bölüme kalıp, ilk 10'dan başlamama yardımcı oldu."

"İlk 10'dan başladığınızda tamamen farklı bir yarış yapabilirsiniz. Ayrıca bugün son yarışa katıldığım için, şampiyonluk mücadelesi veriyormuş gibi bir motive ve konsantre hissettim, bu çok önemli bir şey."

"Bu, kolay bir şey değil çünkü pazartesiden itibaren üzerimde çok fazla baskı var, yapacak çok işim vardı. Fakat benim için en önemli şey yarışta rekabetçi olmaya çalışmaktı çünkü sonuçta hâlâ bir sürücüyüm ve bu harika bir duygu."

"Bugün çok iyi sürdüm, hiç hata yapmadım ve en başından itibaren elimden gelenin en iyisini yaptım."