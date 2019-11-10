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MotoGP / Son dakika

Rossi: "Üst düzey sürücüler, 2019 motosikletlerine daha iyi adapte oldular"

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Rossi: "Üst düzey sürücüler, 2019 motosikletlerine daha iyi adapte oldular"
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Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
10 Kas 2019 17:40

Valentino Rossi, MotoGP'de üst sıralarda mücadele eden diğer sürücülerin, kendisine kıyasla 2019 motosikletlerine daha iyi adapte olduklarını düşünüyor.

7 defa MotoGP şampiyonu olan Rossi, 2017 TT Assen yarışından bu yana kazanamadı ve 2019 sezonunun, kendisi için kötü geçen Ducati dönemine göre çok az daha iyi olduğunu söyledi.

İtalyan sürücü sadece takım arkadaşı Maverick Vinales'in değil, aynı zamanda Yamaha'nın uydu takımı Petronas SRT'nin çaylak sürücüsü Fabio Quartararo'nun da gölgesinde kaldı.

Rossi, "Bu sene, bir şekilde üst düzey sürücülerin sürüş tarzları iyileşti. Yeni bir motosiklet, yeni elektronikler ve farklı lastiklerde olduğu gibi, sınırları bulmak için farklı bir şekilde sürmeniz gerekiyor."

"Bu yüzden frenlemedeki değişiklikler nedeniyle, frenlemede farklı bir yol bulmanız gerekiyordu. Mesela arka fren kullanımı çok değişti. Ancak genel olarak ben, arka lastikleri çok baskı altına almadan hızlı olmaya çalışıyorum. Bu bir başlangıç. Herkes için büyük bir başlangıç." dedi.

Rossi her zaman Yamaha M1'in arka yol tutuşundan şikayetçi oldu ve bu konuda pek ilerleme kaydedemediklerini söyledi. Ancak Rossi, bu seneki Yamaha'nın iyileşen elektronikler ve hızlanma ile rakiplerine karşı daha rekabetçi olmayı başardığını kabul etti.

Rossi, "Motosikleti elektroniklerle ve hızlanma ile biraz iyileştirdik. Bu sayede daha rekabetçiyiz."

"Arka lastiklere baskı konusunda Honda ve Ducati'den daha kötüyüz. Ben daha çok etkileniyorum. Quartararo ise daha az etkileniyor ancak günün sonunda her zaman zorlanıyoruz."

"Sonrasında düzlükte her zaman maksimum hızımız yavaş kalıyor. Ancak genel olarak motosikletimiz oldukça iyi. Bu şekilde devam etmeliyiz." dedi.

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Seri MotoGP
Pilotlar Valentino Rossi Şimdi al
Takımlar Yamaha Factory Racing
Editör Rachit Thukral

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