Rossi: "Toprak, MotoGP'de de hızlı olabilir"

Geçtiğimiz günlerde Toprak Razgatlıoğlu'nun mevcut Dünya Superbike sezonunun ardından MotoGP testi yapmak istediği iddia edilmişti.

Toprak, bu testle birlikte Yamaha M1 motosikletinin sahip olduğu karakterin, kendi sürüş tarzına uygun olup olmadığını görmek istiyor.

Toprak, 2022 sezonunun ardından Dünya Superbike Şampiyonası'nda ayrılıp, MotoGP'ye geçiş yapabilir ve MotoGP efsanesi Valentino Rossi de bunun gerçekleşmesi halinde, Toprak'ın başarılı olacağından şüphe duymuyor.

Austin'deki MotoGP yarışı öncesi konuşan Rossi, "Toprak'ı çok seviyorum çünkü bence o, modern bir sürücü. Genç ve aynı zamanda çok eğitimli. Her şeyden önce harika bir motosiklet kontrolü var. Bence onun en büyük gücü de tam olarak bu."

"M1'i (MotoGP motosikletini) denemek istemesi güzel. Bence MotoGP'de de rekabetçi olabilecek seviyede. O hâlâ çok genç ve aynı zamanda çok fazla potansiyeli var."

"Şu anda Rea ile Dünya Superbike Şampiyonası'ndaki savaşı harika. Ortada, performanslarının zirvesinde olan ve birbirlerine karşı savaşan, gerçekten iki harika motosiklet sürücüsü var. Bu mücadeleler gerçekten çok eğlenceli."

"Jonathan'ın beş veya altı yıl önce MotoGP'de kendini kanıtlama şansına sahip olamaması üzücü. O, çok iyi sürüyor ve MotoGP'de hızlı olabilecek potansiyeli vardı. Belki de hâlâ öyledir." dedi.

Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images