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MotoGP / Son dakika

Rossi: "Stoner saf yetenek anlamında belki de en iyisiydi"

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Rossi: "Stoner saf yetenek anlamında belki de en iyisiydi"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
4 Oca 2020 06:09

İtalyan La Gazzetta dello Sport'a konuşan Valentino Rossi, eski rakibi Casey Stoner'ın saf yetenek anlamında en iyisi olabileceğini söyledi.

Casey Stoner, Ducati'de yarıştığı dönemde Yamaha sürücüsü Valentino Rossi'nin en büyük rakibiydi ve ikilinin mücadeleleri yıllar boyunca taraftarlar tarafından beğenilerek takip edildi.

Honda'ya geçiş yapan Stoner, daha sonra sağlık sorunları nedeniyle emekli olma kararı aldı. Oysa Rossi 40 yaşına gelmesine rağmen yarışmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde konuşan Stoner, herhangi bir rekabetçi sürüş yapmak için yeterince formda kalamamasına neden olan bir kronik yorgunluk rahatsızlığıyla savaştığını açıkladı.

Stoner, “Bir yıldan uzun süredir karting bile yapmadım. Artık bunu yapacak enerjim yok. Eğer yaparsam bir hafta boyunca koltuktan kalkamam. Son zamanlarda eğlendiğim şeyleri yapamadım. Bu biraz sinir bozucu. Yaklaşık 10 aydır ok bile atmadım. Temel olarak, kronik yorgunlukla beraber kendimi zinde ve sağlıklı tutamıyorum. Kaburgalarımda ve omurgamda sorunlar oluşuyor. Omurgamda oluşan sorunlar yüzünden de spazm geçiriyorum.” demişti.

Valentino Rossi, La Gazzetta dello Sport'a yaptığı açıklamada eski rakibi hakkında övgü dolu sözler söyledi.

Rossi, "Casey'nin kronik yorgunluk rahatsızlığıyla uğraştığını okudum. Bu gerçekten kötü. Gerçek bir sorun."

"Casey her zaman, motosiklet buna izin vermese bile limitlerde sürdü. Hakkımda söylediği övgü dolu sözler için ona çok teşekkür ediyorum, o büyük bir rakipti."

"Saf yetenek anlamında belki de en güçlüsü oydu. Kariyeri boyunca etkileyici şeyler yaptı, ancak kariyeri pek de uzun sürmedi."

"Stoner ile durum elbette zordu ve bu karakter olarak sert olmasıyla ilişkiliydi. Bu yüzden iyi bir ilişkimiz yoktu. Umarım tekrar iyileşir, en azından normal bir hayatı olur." dedi.

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Valentino Rossi e Casey Stoner

Valentino Rossi e Casey Stoner
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Fotoğraf: Yamaha Motor Racing

Casey Stoner, Repsol Honda

Casey Stoner, Repsol Honda
2/13

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Casey Stoner, campione MotoGP 2007, festeggia

Casey Stoner, campione MotoGP 2007, festeggia
3/13

Fotoğraf: Ducati Corse

Sete Gibernau, Honda, Valentiono Rossi, Repsol Team Honda

Sete Gibernau, Honda, Valentiono Rossi, Repsol Team Honda
4/13

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Casey Stoner

Casey Stoner
5/13

Fotoğraf: Repsol Media

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing
6/13

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing
7/13

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Casey Stoner and Valentino Rossi

Casey Stoner and Valentino Rossi
8/13

Fotoğraf: Bob Heathcote

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing
9/13

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing
10/13

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Moto di Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing

Moto di Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing
11/13

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing
12/13

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing
13/13

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Casey Stoner , Valentino Rossi Şimdi al
Editör Giacomo Rauli

Yarış merkezi

Fransa GP

Fransa GP

14 May - 17 May
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