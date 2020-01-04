Rossi: "Stoner saf yetenek anlamında belki de en iyisiydi"

Casey Stoner, Ducati'de yarıştığı dönemde Yamaha sürücüsü Valentino Rossi'nin en büyük rakibiydi ve ikilinin mücadeleleri yıllar boyunca taraftarlar tarafından beğenilerek takip edildi.

Honda'ya geçiş yapan Stoner, daha sonra sağlık sorunları nedeniyle emekli olma kararı aldı. Oysa Rossi 40 yaşına gelmesine rağmen yarışmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde konuşan Stoner, herhangi bir rekabetçi sürüş yapmak için yeterince formda kalamamasına neden olan bir kronik yorgunluk rahatsızlığıyla savaştığını açıkladı.

Stoner, “Bir yıldan uzun süredir karting bile yapmadım. Artık bunu yapacak enerjim yok. Eğer yaparsam bir hafta boyunca koltuktan kalkamam. Son zamanlarda eğlendiğim şeyleri yapamadım. Bu biraz sinir bozucu. Yaklaşık 10 aydır ok bile atmadım. Temel olarak, kronik yorgunlukla beraber kendimi zinde ve sağlıklı tutamıyorum. Kaburgalarımda ve omurgamda sorunlar oluşuyor. Omurgamda oluşan sorunlar yüzünden de spazm geçiriyorum.” demişti.

Valentino Rossi, La Gazzetta dello Sport'a yaptığı açıklamada eski rakibi hakkında övgü dolu sözler söyledi.

Rossi, "Casey'nin kronik yorgunluk rahatsızlığıyla uğraştığını okudum. Bu gerçekten kötü. Gerçek bir sorun."

"Casey her zaman, motosiklet buna izin vermese bile limitlerde sürdü. Hakkımda söylediği övgü dolu sözler için ona çok teşekkür ediyorum, o büyük bir rakipti."

"Saf yetenek anlamında belki de en güçlüsü oydu. Kariyeri boyunca etkileyici şeyler yaptı, ancak kariyeri pek de uzun sürmedi."

"Stoner ile durum elbette zordu ve bu karakter olarak sert olmasıyla ilişkiliydi. Bu yüzden iyi bir ilişkimiz yoktu. Umarım tekrar iyileşir, en azından normal bir hayatı olur." dedi.