Rossi, sponsor karışıklığına rağmen VR46'nın MotoGP adımından memnun

Bu sene Prens Abdul Aziz'in başında yer aldığı Tanal Entertainment isimli bir Suudi Arabistanlı bir grup, Rossi'nin takımı VR46 ve Aramco'nun 2022'de MotoGP'de yarışması konusunda anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

Ancak Aramco daha sonra Motorsport.com'a bir açıklama yaparak böyle bir isim sponsorluğu anlaşmasının olmadığını açıkladı. Aramco'nun CEO'su haziran ayından bu yana MotoGP padoğunda birçok kez toplantı yapsa da aksi bir duyuru gelmedi.

Tanal Entertainment ve Prens her zaman bir anlaşmanın olduğunu belirttiler ve Rossi de birkaç kez her şeyin çözüleceğinden emin olduğunu söyledi.

VR46 ekibi gelecek sene Ducati'nin uydu takımı olarak MotoGP'de yer alacak ancak şu ana kadar ne sürücüleri ne de isim sponsoru resmi olarak açıklanmadı.

Bu konuda ne zaman duyuru yapılacağının sorulması üzerine Rossi, "Gelecek sene takımı kuracağız, evet, ancak ne zaman resmi açıklama olacak bilmiyorum." şeklinde cevap verdi.

V46 hakkındaki belirsizlikler, Rossi'nin MotoGP'deki son sezonuna denk geldi. Şampiyon sürücü, bu konu hakkında sürekli gelen soruların kendisini olumsuz etkilediğini kabul etti.

Rossi, "Benim için en büyük dikkat dağıtıcı şey, sürekli olarak takım hakkındaki sorularınızı cevaplamak."

"Bu benim için zor bir şey çünkü bunun için çok fazla zaman kaybediyorum ve sürücü olarak odaklanmaya çalışıyorum. Ancak gelecek seneki takımım için çok fazla soru cevaplamak zorundayım."

"Ancak cidden çok iyi bilmiyorum. Desteğimi vermeye çalışıyorum ancak ben geri kalanına çok odaklanmış durumdayım."

Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Bu konuda konuşacak adam, en son güncellemeleri anlaması gereken adam ben değilim çünkü ben her şeyi doğrudan takip etmiyorum. Ben sürüşe odaklanmak zorundayım."

"Daha önce 20 defa cevapladım ancak aynı soruyu sormaya devam ediyorsunuz. Her zaman sizlere bildiğimi söylemeye çalışıyorum ancak daha önce de söylediğim gibi, son haberlere sahip değilim." dedi.

Autosport, Yamaha'nın gelecek sene MotoGP'ye sürücü yetiştirmek için bir Moto2 takımı kurmayı planladığını öğrenmişti.

Şu anda CEV Moto2 Şampiyonası'nda Yamaha ile bir takım çalıştıran Rossi, gelecek sene böyle bir planın olup olmadığını bilmediğini söyledi.

Rossi, "Şu anda Moto2'de gelecek sene için durum çok net değil. Yamaha ile 2-3 senedir CEV Şampiyonası'nda bir takımımız var. Büyük ölçüde Asya'dan gelen Yamaha sürücülerine yardımcı olmak, onların iyileşmesini sağlamak için iyi bir organizasyona sahibiz."

"Lin Jarvis ile konuştum. MotoGP'deki Moto2 Şampiyonası'na gelmek istiyorlar. Bu yüzden, zaten 2-3 senedir birlikte çalıştığımız için onlarla konuşuyoruz."

"Ancak ne olacağını, birlikte proje yapıp yapmayacağımızı bilmiyorum. Pek iyi bilmiyorum. Şu an için durum böyle. Mümkün ancak tam olarak bilmiyorum." dedi.