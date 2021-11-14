Rossi: "Son sıralama turlarımda Q2'ye kalmak harika"

Petronas SRT Yamaha sürücüsü Rossi, pazar günü kariyerinin 432. Grand Prix'sine çıkacak ve antrenman turlarında, ilk ona girmeyi başardı. Bu sayede doğrudan sıralama turlarının son bölümüne kaldı.

Rossi, sıralama turlarında pole pozisyonunun sahibi Jorge Martin'in 0.810 saniye gerisinde kalarak 10. olurken, en iyi Yamaha sürücüsü olan Fabio Quartararo'nun sadece iki basamak gerisinde yer aldı.

Sonuç olarak Rossi, kariyerinin son sıralama turlarını, iyi bir seviyede noktalamış oldu.

Rossi, "Hem benim hem de bizim için harika bir cumartesi günü oldu."

"Bu sabah çok olumluydu çünkü üçüncü antrenman seansından itibaren motosikletle, lastiklerle ve ayarla olan hissimi geliştirdim. O kadar da kötü değildim."

"Antrenmanlarda ilk 10'da kalmayı ve doğrudan ikinci bölüme geçmeyi başardım."

"Bu, gerçekten her şeyi değiştirdi. Ayrıca öğleden sonraki dördüncü antrenmanda da o kadar kötü değildim. Bazı farklı lastikler denedik ve sıralama turlarında tur zamanımı, 1:30.7'ye yükseltebildim ve bir kez daha ilk ona girip, ilk Yamaha'ya yakın kalabildim."

"Bu, son yarışım için hem benim hem de takımım adına harika bir duygu."

Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Bence duygusal tarafın dışında, benim için iyi bir hafta sonu geçirip, iyi bir sonuç almaya çalışmak çok önemli ve ilk 10'a girdiğim için iyi bir cumartesi oldu." dedi.

Rossi, ikinci bölümde Ducati sürücüsü ve kendi akademisinde bulunan Francesco Bagnaia'yı takip etti. Fakat bunu önceden planlamadığı konusunda ısrarcı.

Rossi, "Pecco sıralamalarda bana yardımcı oldu, çok mutluyum."

"Bu konuda açık bir planımız yoktu, arkasında başladım ve beni gördü ama o zorlamaya devam etti. Bu yüzden tur süremi geliştirmeme yardımcı olan Pecco'ya çok teşekkür ederim." dedi.

Bagnaia, son anlarda 2. virajda kaza yaptı ve sonuç olarak son anlarda her iki sürücü de derecesini geliştiremedi.

Ancak Rossi, Bagnaia kaza yapmasaydı, derecesini çok fazla geliştiremeyeceğini söyledi ve ekledi: "Benim için tamamen bitmişti çünkü benim için en iyi tur, arka lastikle attığım ilk turdu. Sonrasında zaten vakit kaybetmeye başladım.

"Belki 1:30.7'den biraz daha fazlasını yapabilirdim fakat potansiyelim buydu."