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MotoGP / Katalonya GP / Son dakika

Rossi: "Şampiyonluk şansım kalmadı"

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Rossi: "Şampiyonluk şansım kalmadı"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Yamaha sürücüsü Valentino Rossi, Pazar günü Katalonya Grand Prix'sinde yarış dışı kalmasının ardından şampiyonluk umutlarının sona erdiğini kabul etti.

Başlangıçtan itibaren podyum savaşında yer alan Rossi, Petronas SRT sürücüsü Franco Morbidelli'nin ilk virajda yaptığı hata sonrası 14. turda ikinci sıraya yükseldi.

Ancak Yamaha fabrika takımı sürücüsü 16. turun ikinci virajında kaza yaparak yarış dışı kaldı. Katalonya GP öncesi liderin sadece 26 puan gerisinde yer alan Rossi, arka arkaya ikinci kez yarış dışı kalmasının ardından 50 puan geride kalmış durumda.

Rossi, "Umutsuzluğa kapılmamak adına her şeye rağmen iyi bir hafta sonu olduğunu, iyi sürdüğümü, sürüşümden zevk aldığımı ve kazanmak için yarışabileceğimi düşünmeliyiz."

"Motosikletin ayarlarında çok ilginç bir yol izliyoruz, bu yüzden şampiyonluk yolu benim için kapanmış olsa bile yıl sonuna kadar hızlı olabilmem için harika nedenlerim var. Matematiksel olarak bitmediği sürece bitmeyecek."

“Ne yazık ki üç yarıştan puansız ayrıldım ve hatalarım nedeniyle arka arkaya iki kez düştüm. Ayrıca ilk yarışta motosiklet bozuldu, bu yüzden zor. Ama yine de pek çok yarış var ve hızlı olmaya çalışmamız gerekecek. Eğer böyle sürebilirsem, her yerde hızlı gidebilirim." dedi.

Rossi, 2. virajda ön lastiğinin sol tarafının sıcaklığına dikkat etmeyerek  hata yaptığını kabul etti.

"Başlangıçta çok yumuşak başladık, iyi bir tempomuz vardı ve ön ve arka tarafta çok yumuşak sürmeye çalıştım, çünkü yarışın sonunda herkes gibi acı çekeceğimizi biliyorum. Ama çok iyi bir tempomuz vardı ve önde kaldık. Doğrusu orada çok fazla zorlamadım. Franco 1. virajda bir hata yaptı, bu yüzden o andan itibaren zorladım."

“Denemek ve ön tarafta yakın kalmak istedim çünkü özellikle son bölümde Suzuki sürücülerinin çok güçlü olacağını biliyordum. Ama bir hata yaptım. Verilere baktığımızda, önceki tura gerçekten çok benziyor ancak burada sıcaklıktan ötürü lastiğin sol tarafına daha fazla dikkat etmem gerekiyor. "

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Katalonya GP
Pilotlar Valentino Rossi
Editör Lewis Duncan

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