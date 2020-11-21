Rossi, Portimao'daki kazanın sebebini açıkladı

Dokuz kez MotoGP şampiyonu, Yamaha fabrika takımı ile son yarışına çıkıyor ve Portimao'daki hafta sonuna korkunç bir başlangıç yaparak cuma günün 1.8 saniye geride sondan ikinci bitirdi.

Rossi, daha iyi bir arka yol tutuş yakalamak için "farklı bir şey" denediğini söyledi ve bunu yaparken ön taraftaki hissin kaybolduğunu belirtti.

Yamaha sürücüsü "Pist harika ama aynı zamanda çok zor."

"Bugün farklı bir şey denedik, özellikle motosikletin arka kısmındaki tutuşu geliştirmeye çalıştık. Ama maalesef dengeyi kaybettim, his kayboldu ve bu yüzden virajlara yeterince hızlı giremedim. Bu yüzden zor bir gündü."

"Sonra biraz daha standart olan olan motosiklete geri döndük ve biraz daha hızlıydım ama bu kez de maalesef kaza yaptım. O andan itibaren diğer motosikletle hızlı turlar atmaya çalıştık ama ön taraftaki his yoktu, bu yüzden oldukça yavaş kaldım."

"Bu yüzden, yarın normale döneceğimizi düşünüyorum. Daha hızlı olup olamayacağımızı göreceğiz." dedi.

Rossi, trafikten kaçınmaya çalışırken lastiklerinin fazla soğuduğunu ve kazanın sebeplerinden bir tanesinin de bu olduğunu söyledi.

"Taka [Nakagami] ile aynı virajda düştüm çünkü biraz trafik olduğu için yavaşladım."

“Yani oraya vardığımda belki de ön lastik biraz soğumuştu ve lastikler çok hassas olduğu için de düştüm."

“Çakıl bölüm çok büyük, çakılın çok büyük olduğu başka pistlerimiz de var. Geçmişte de [bunun hakkında] çok konuştuk. Yine de bu, büyük bir iş ve genellikle bu kısım aynı kalıyor. Bu yüzden kaza yapmamanız daha iyi."