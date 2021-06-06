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MotoGP / Katalan GP Haberler

Rossi, Petronas SRT'nin kendisine olan desteğini hissediyor

Ekleyen:
Çeviren:
Selin Elif Köse

Katalonya Grand Prix’sinde güçlü bir cumartesi günü geçiren Rossi, Petronas SRT’nin kendisine olan desteğini hissettiğini söyledi.

Rossi, Petronas SRT'nin kendisine olan desteğini hissediyor

9 kez MotoGP dünya şampiyonu, 2021 sezonunda şu ana kadar sağlam bir performans sergilemekte zorlandı. Cumartesi günü ise Autosport, SRT ve Yamaha’nın şimdiden 2022 için Rossi yerine bir sürücü aramaya başladıkları açıkladı.

Rossi, cumartesi günü Barselona’da bu sezon üçüncü kez sıralamaların ikinci bölümüne kalabildi. İtalyan sürücü, cuma günü M1 motosikletinde “yanlış ayarlar” yapıldığını söylemişti ve üçüncü antrenman seansında ilerleme kaydetmeyi başardı.

Ayrıca Rossi, sıralamaların ikinci bölümünde Fabio Quartararo’nun pole derecesinden 0.752 saniye geride 11. sıraya yerleşse de, seansın başında kaza yapmıştı.

Rossi’nin, bu kazaya rağmen ikinci bölüme çıkabilmesi SRT garajında büyük bir sevinçle karşılanmıştı.

Bu durumun takımının büyük bir baskı altında olduğunu gösterip göstermediği sorulduğunda Rossi, “Takımımın davranışlarından ve garajdaki atmosferden dolayı çok mutluyum çünkü bu, onların bana verdikleri desteği gösteriyor.”

“Takımdaki herkes zorlandığımızı biliyor ve performansım kötü olduğunda herkes çok, çok üzülüyor. Mesela cuma günü 18. olduğumda tempom oldukça kötüydü.”

“Bu yüzden, iyi sonuçlar elde etmeye ihtiyacımız olduğunu biliyorlar. İyi birkaç yarış çıkarmak ve bundan keyif almak için güçlü olmamız gerekiyor.”

“Garajımdaki ve takımdaki herkes beni fazlasıyla destekliyor ve bugün epey güzel geçti.”

“Ayrıca sıralamalarda ikinci bölüme kalmak bizim için iyi bir sonuç”

Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT

Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Bu, baskıdan çok daha farklı bir şey. Takımın üzerinde çok fazla baskı olduğunu düşünmüyorum.”

“Bence doğal olarak önlerde yarışmak istiyorlar. Kendi üzerimde de bir baskı olduğunu hissetmiyorum, bu daha çok destek gibi.” cevabını verdi.

Rossi, şu ana kadarki en kötü sezonunu geçirmesine rağmen SRT’nin tam desteğini aldığını daha önce de dile getirmişti.

Barselona’daki performansı hakkında konuşan Rossi, Barselona'daki pistin bu gelişmeyi göstermesine katkı sağladığını düşünüyor.

Rossi, "Barselona'daki pisti seviyorum, orada oldukça iyi sürüyorum" 

"Ancak aynı zamanda motosikletin ayarını da değiştirdik. Sanırım cuma günü bu konuda bir hata yapmıştık."

"Cuma günü yanlış bir yol izledik. Ancak, bu hemen hemen tüm sürücülerin yaşayabileceği bir şey."

"Sorun şu ki bu başıma geldiğinde, herkes 'Rossi çok yaşlı, artık bırakmalısın' diyor."

"Fakat bu normal, çalışıyoruz ve deniyoruz. Yine de bugün hakkında çok ama çok mutluyum çünkü pistte o kadar da kötü değildim ve bundan keyif aldım." dedi.

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Seri MotoGP
Etkinlik Katalan GP
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