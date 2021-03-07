Rossi: "Petronas SRT ile ilk turlar tuhaftı"

Dokuz kez dünya şampiyonu, SRT ekibiyle ilk kez cumartesi günü Katar'ın Losail pistinde sürüş yaptı ve sezon öncesi testlerinin ilk gününde toplam 54 tur atıp 1:55.584'le 14. sırada yer aldı.

Uzun süre Yamaha fabrika ekibiyle yarışan ve 2021'de yine tamamen fabrika destekli bir M1 kullanan Rossi, genel olarak pek bir değişiklik olmadığını, ancak yeni takımı ile ilk sürüşünde kendisini biraz tuhaf hissettiğini söyledi.

Rossi, Motorsport.com'a verdiği demeçte testin ilk gününün yepyeni bir başlangıç olup olmadığı sorusuna, "Evet, bu sabah çok heyecanlıydım, çünkü bu yeni bir maceranın başlangıcıydı."

“Yeni renkler, yeni bir ekip, her şey yeni ve bu bana çok fazla motivasyon ve çalışmak için çok fazla güç veriyor."

"Tüm bunlar başlangıçta ve ilk sürüşte garipti, ama sonunda motosiklet her zaman her zaman kullandığım M1'imdi. Yani kıyafetim değişse de gerisi aynı." yanıtını verdi.

Rossi’nin SRT’deki ekibi, Yamaha fabrika ekibi günlerine kıyasla önemli ölçüde değişti ve sadece üç kişi -ekip şefi David Munoz, sürücü antrenörü Idalio Gavira ve veri analisti Matteo Flamigni- onunla uydu ekibine geçti.

Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Ancak yeni ekibi hakkında konuşan Rossi, hâlâ “düzeltilmesi gereken çok şey olduğunu” düşünse bile gördüklerine hayran kaldı.

Rossi yeni ekibi için "Avustralyalı teknisyenlerimi [Alex Briggs ve Kiwi Brent Stephens] çok özlüyorum, ancak burada çok büyük bir tutku ve büyük bir arzu gördüm."

"Onlar çok iyiler. Çok iyi çalıştılar ve düzeltilecek çok fazla şey olsa bile çok çabaladılar."

“Keşfedilecek bolca prosedür var tüm bunları düzeltmeye çalışıyoruz ama bunlar oluyorlar." dedi.

Rossi, 2021'de SRT'de kendi akademisinde yer alan Franco Morbidelli'ye katıldı ve İtalyan sürücü, Cumartesi günkü testin açılış gününde yedinci sırada yer aldı.

Morbidelli ile ilk kez bir garajı paylaşması sorulduğunda Rossi, Morbidelli'nin "olabilecek en iyi takım arkadaşı" olduğunu, ancak hızının "korkutucu" olduğunu söylüyor.

"Benim için Morbidelli, düşünebildiğim en iyi takım arkadaşı, çünkü birbirimizi iyi tanıyoruz, arkadaşız ve eve döndüğümüzde her türlü motosikletle birbirimize karşı yarışıyoruz."

"Aynı zamanda korkutucu, çünkü bugün bile çok hızlı gitti."

“Yine de onunla aynı takımda olduğum için çok mutluyum çünkü özel bir ilişkimiz var. İkimizin de rekabetçi olmasını umuyoruz. "