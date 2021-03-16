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MotoGP / Haberler

Rossi: "Petronas SRT içerisindeki atmosfer çok güzel"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Valentino Rossi, Katar'daki MotoGP sezon öncesi testinin ardından verdiği demeçte, Petronas SRT içerisindeki atmosferin çok iyi olduğuna dikkat çekti.

Rossi: "Petronas SRT içerisindeki atmosfer çok güzel"

Şimdiye kadar dokuz şampiyonluk elde eden Rossi, bu yıl motosiklet dünyasındaki 26.sezonuna giriyor ve yeni sezonda Yamaha fabrika ekibinde değil, Petronas SRT Yamaha uydu ekibinde mücadele edecek.

Yeni takımıyla ilk testinde, başlangıçta zorluklar yaşamasın rağmen sonrasında tempo kazanmayı başaran ve giderek daha iyi turlar atan Rossi, Losail pistindeki testleri 1:53.993'lük zaman turuyla 11. sırada noktalamayı başardı.

Testin ardından açıklamalarda bulunan Rossi, testle ilgili pozitif şeyler sorulduğunda, Yamaha'nın kış boyunca yaptığı çalışmaları işaret etti ve ayrıca yeni ekibinin "güçlü" atmosferine dikkat çekti.

Rossi, "Olumlu olan şey, Yamaha'nın kış aylarında yaptığı çalışmalar ve buraya hem yeni bir şasi hem de aerodinami anlamında bazı iyi şeyler getirmiş olmasıydı."

“Bence akıllıca çalıştılar ve bu, çok önemli bir şey."

"İkincisi ise yeni takım ve tüm personelimle beraber güzel bir hisse ve iyi bir atmosfere sahip olmamız. Bu iki şey beni mutlu ediyor." dedi.

Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT

Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Elbette kolay değil, çünkü çok farklı ve güçlü olan farklı motosikletlere karşı yarışıyoruz. Yine de mücadelede olmaya çalışacağız." dedi.

Yamaha'nın Katar testine getirdiği yeni parçalar arasında, 2020'ye kıyasla virajları daha iyi dönmelerine yardım eden yeni bir şasi ve yeni bir aerodinamik kaplama de bulunuyor. Bunlar, sürücülerden epey övgü aldı.

Fabio Quartararo ve Maverick Vinales ikilisi, Katar testlerinde yaptıkları uzun sürüşlerde, gridin en iyi zamanlarından bazılarını yaptılar. Ayrıca zaman tablosunda ilk üçe girmeyi de başardılar.

Yamaha, sorunlu 2020 motosikletinde büyük bir ilerleme kaydetmiş gibi gözüküyor, yine de sürücüler temkinli kalmayı tercih ettiler.

Motorsport.com'a konuşan Rossi, 2021 Yamaha motosikletiyle ilgili şöyle dedi: "Son yıllarda benim tarafımda geliştirmemiz gereken çok fazla sorun var."

"Geçen yıl Japonya'dan gelen şeyler çok iyi değildi ve bu yıl daha akıllıca çalışıyor gibi görünüyorlar. Bu olumlu bir şey."

“Yine de şimdi yarış hafta sonunu ve özellikle de yarışı beklemek zorundayız. Sonuçta her şey bir araya geldiğinde pek çok faktör ortaya çıkıyor."

"Ancak motosikletle olan hissiyatın iyi olduğunu söyleyebilirim."

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Editör Lewis Duncan

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