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Rossi, Pedrosa'nın MotoGP'ye yaptığı güçlü dönüşe hayran kaldı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Valentino Rossi, bu hafta sonu özel davetle Steiermark Grand Prix'sinde piste çıkan Dani Pedrosa'nın cumartesi günü etkileyici bir iş yaptığını ve buna hayran kaldığını söyledi.

Rossi, Pedrosa'nın MotoGP'ye yaptığı güçlü dönüşe hayran kaldı

Pedrosa, 2018 sezonunun sonunda MotoGP'den emekli olmuştu ve ardından KTM'nin resmi test sürücüsü olurken, çoğu zaman yarışlara geri dönüş yapmak istemediğini belirtmişti.

Fakat İspanyol sürücü, bu hafta sonu Avusturya'da özel davetle yarışlara geri döndü ve kariyerinde ilk kez Honda motosikletiyle yarışmadığı bir hafta sonu geçiriyor.

Pedrosa, sıralama turlarında son bölüme kalmayı çok az bir farkla kaçırdı ve sıralama turlarını 14. sırada tamamlayarak en iyi KTM sürücülerinden biri oldu.

Petronas SRT sürücüsü Rossi, cumartesi günü Red Bull Ring'de gerçekleştirilen antrenmanlarda ve sıralama turlarının ilk bölümünde İspanyol sürücüyü yakından takip etmişti. İtalyan sürücü, Pedrosa'nın 2 yıllık aradan sonra bu kadar hızlı dönmesinden etkilendiğini söylüyor.

Autosport'a konuşan Rossi, Pedrosa'nın performansı hakkındaki  görüşü sorulduğunda, "Dani'nin etkileyici bir geri dönüş yaptığını ve özellikle antrenmanlar sırasında her zaman çok hızlı ve rekabetçi olduğunu düşünüyorum, Sanırım dördüncü antrenmanda altıncı sırada gibi bir şeydi."

"Antrenmanlarda onu takip ettim ve o da beni takip etti. Bu sayede klasik Dani Pedrosa stilinde olduğunu görebiliyordum: Gerçekten çok temiz ve sert frenleme yapıyor ama her zaman çok yumuşak sürmeyi başarıyor."

"Yani sanki hep yarışıyormuş gibiydi. Görünüşe bakılırsa gelecek yılın motosikletini kullanıyordu, bu yüzden motosiklet de rekabetçi gibi görünüyor. Ayrıca burada birçok test yapıyorlar."

"Yani genel anlamda bakarsam bu pistte yarışmaya hazır görünüyor."

"Yarış pistlerinden uzak kaldığınız üç yıldan sonra bu pistte bu hızı yakalamak oldukça etkileyici, bu yüzden Dani'yi tebrik ediyorum." cevabını verdi.

Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing

Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Pedrosa, son üç yıldaki ilk sıralama turlarının ardından verdiği demeçte, performansından memnun olduğunu ancak mükemmel turu bir araya getirmekte zorlandığını dile getirdi.

31 MotoGP zaferi bulunan Pedrosa, "Açıkçası diğerleriyle aynı hızda olmak ve ortalarda bir yerde bulunmak güzel bir şey."

"Günümüzde her şey oldukça yakın, bu yüzden her şey tek bir virajda yaptığınız bir hataya bakıyor."

"Yani mükemmel bir tur atmak önemli. Bunu sıralama turlarına katılmadan önce de görebiliyordum."

"Mümkün olan en iyi turu atmaya çalışmama rağmen, tek turda her şeyi bir araya getirmek benim için zordu. Bazen frenlemeyi iyi, dönüş iyi değil, bir sektör iyi, bir sektör o kadar iyi değildi. Bu yüzden her şeyi tek bir turda bir araya getiremedim."

"Önümde hâlâ tamamlamak gereken bir yarış var ama zaten [geri dönüşümden sonra] görmek istediklerimi görüyorum."

"Yarışmadığım zamanlarda neleri kaçırdığım konusundaki büyük resmi çoktan gördüm."

"Yani, benim için bir sonraki adımın ne olduğu çok açık." dedi.

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