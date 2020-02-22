Rossi: "Pedrosa ve Lorenzo, 2021'de yarışabilir"

İspanyol sürücüler Pedrosa ve Lorenzo, 2018 ile 2019 yıllarında MotoGP'den emekli oldular. Honda ile geçirdiği yılların ardından kötü geçen 2018 sonrası emekli olan Pedrosa, şimdilerde KTM'in test sürücülüğünü yapıyor. Yamaha'da kariyerine başlayan daha sonra Ducati ve son olarak Honda'ya geçen Lorenzo ise, emekli olmasının ardından Yamaha'da aynı göreve getirildi.

Yamaha ile üç kez şampiyon olan Lorenzo, Sepang'da M1 motosikletini sürmekten büyük keyif aldığını ve MotoGP yarışmasına geri dönme olasılığının biraz arttığını kabul etmişti.

Lorenzo'dan iki yaş daha büyük olan 34 yaşındaki Pedrosa ise Sepang testinin ikinci gününde Fabio Quartararo'nun sadece 0.090 gerisinde kalarak etkileyici bir performans sergiledi.

Bununla birlikte, Pedrosa daha önce Johann Zarco'dan boşalan KTM koltuğuna geçen fırsatını geri çevirmişti.

Henüz 2020'nin ötesinde devam edip etmeyeceği belirsiz olan Rossi, Sepang'da şunları söyledi: "Pistte Dani ile karşılaştım ve gerçekten hızlı sürdüğünü düşündüm. O gün üçüncü en hızlı zamanı yaptı."

“Öyleyse neden hem Lorenzo hem de Pedrosa için geri dönüş mümkün olmasın ki? Onları görmek güzel, çünkü sürücü olma tutkularını geri kazanmış görünüyorlar."

"Lorenzo'nun zor yılları oldu, ama Yamaha'ya gelir gelmez yenilendi. Pedrosa şampiyonanın getirdiği baskı ve bağlılıkları sevmeyebilir, ama sürüş yapmayı seviyor."

"İkisi de benden daha genç, bu yüzden geri gelebilirler."

Yamaha'yı Lorenzo'yu takıma katmaya hazırlayan Rossi, İspanyol sürücünün Sepang testi esnasında "yardımcı antrenör" gibi davrandığını ve varlığının "çok önemli" olduğunu söyledi.

Şöyle bir şaka da yapan Rossi: "Çok arkadaş canlısı, sakin, öyle görünüyor ki yarışmayı bıraktığınızda karakteriniz gelişiyor. Umarım bu bir gün bana da olur!"

Lorenzo'nun Katar'daki ikinci sezon öncesi testinde M1'e binmesi beklenmiyor. Bunun yerine önümüzdeki ay Japonya'da yapılacak özel bir testte piste dönmesi bekleniyor.