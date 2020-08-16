Rossi: "Olan kaza, MotoGP sürücülerinin çok agresif olduğunu gösterir"

Red Bull Ring'de yapılan yarışın dokuzuncu turunda Johann Zarco ile temas eden Franco Morbidelli'nin motosikleti havaya kalktı ve Rossi, motosikletin kendine çarpmamasından dolayı çok şanslı bir konumdaydı.

Zarco'nun Avintia Ducati'si hava bariyerlerine çarparken Morbidelli'nin motosikleti ise Rossi ve Maverick Vinales'in arasından geçerek çakıllara girdi.

Her iki sürücü birden yarışa devam etti, Rossi kazanın etkisini kafasının bir kenarına koydu ve yarışı beşinci sırada tamamladı.

Kaza hakkındaki görüşleri sorulan Rossi şunları söyledi: "Çok korkutucuydu, dehşet vericiydi."

"Bana göre herkes çok agresif, buna alt serilerdeki sürücüler de dahil. Bunu anlayabiliyorum çünkü çok fazla hareket var. Ancak benim için bu agresifliği abartmamamız çok önemli."

"Sizinle beraber pistte bulunan diğer sürücülere saygı göstermeniz lazım, çünkü bu sporun çok tehlikeli olduğunu unutamazsınız - özellikle çok uzun düzlüklerin olduğu ve 300 km hızla gittiğiniz bir pistte."

"Alt serilerdekilere de söylemek istediğim şu, frenlemede kapıyı yüzünüze kapatan pek çok sürücü var."

"Zarco çok açıktaydı ve Franco'nun önünde fren yaptı, belki de Franco'nun frenlemede geçmesine izin vermemek için."

"Ancak çok yakındı ve 300 km hızla gittiğiniz anda, hava koridoru da işin içine giriyor ve Franco fren yapma şansı bulamadı."

"Çok fazla risk alıyoruz, özellikle ben ve Maverick. Bu net bir faciaya yol açabilirdi."

"Zarco ile konuştum, bunları ona söyledim ve o da istemeden yaptığını bana söyledi."

"Agresif olmak güzel, ancak diğer sürücülerin önünde, özellikle 300 km hızla giderken fren yapmak net bir faciaya yol açmak demek."

Morbidelli bir takım gözlemlemeler yapılması için sağlık merkezine getirildi, ancak yapılan taramalarda herhangi bir ciddi sakatlık belirtisi görülmedi.

Kazadan sonra Red Bull Ring pistinin güvenliği de tartışma konusu oldu ve her ne kadar Rossi pistin tehlikeli olduğunu düşünse de, sürücüler arasındaki saygısızlığın daha tehlikeli olduğuna inandığını söyledi.

"Bence Red Bull Ring belirli bölgelerde biraz tehlikeli bir pist, özellikle 300 km hızla giderken bir anda 50 km'ye düşmek, ve üçüncü virajda ters yönde ilerlemek biraz tehlikeli." diyen Rossi ekledi: "Burası potansiyel olarak tehlikeli bir pist."

"Ancak sürücüler arasındaki saygısızlığın daha fazla olduğuna inanıyorum. Bence bu durum, pistten daha büyük tehlike yaratıyor."