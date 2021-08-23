Rossi, “normal insanların” bile MotoGP hayranı olmasını sağlamış

9 kez MotoGP dünya şampiyonu bu ayın başında, 2021 sezonunun sonunda emekli olacağını açıkladı.

Grand Prix yarışlarında 26 sezon geçiren Rossi, MotoGP’nin popülaritesinin artmasında büyük rol oynadı. Hem pist dışındaki karakteri hem de pist üzerindeki mücadeleleriyle seriye büyük çapta ilgi gelmesini sağladı.

Rossi, bunun oldukça gurur duyduğu bir şey olduğunu söylerken, bu durumun aynı zamanda MotoGP dışında normal bir hayata sahip olmasını zor hale getirdiğini de belirtti.

Rossi, “Bence MotoGP tarihindeki diğer tüm harika sürücülerle benim aramdaki fark, bir şekilde motosiklet yarışlarına çok sayıda insanın tutkulanmasını sağlamam oldu.”

“Özellikle de İtalya’da benim olmasam MotoGP’yi, 125cc, ya da 250cc’yi bilmiyorlar.”

“Kariyerimin ilk bölümünde insanların duygularını harekete geçirecek bir şey yaptım ve bu konuda çok gurur duyuyorum çünkü bu çok özel bir şey.”

“Diğer yandan ise normal bir hayat sürdürmek çok zor çünkü her zaman baskı altındasınız.”

“Hayatınızı değiştirmeniz gerekiyor. Ancak ben her zaman olabildiğince normal bir hayat yaşamaya ve bunu değiştirmemeye çalıştım. Durum bu şekilde olsa da sorun yok, her şekilde keyif alıyorum.” ifadelerini kullandı.

Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Rossi, kariyerinin kendi ülkesi İtalya’da insanların hayatlarına pazar günleri heyecan kattığını düşünüyor. Ayrıca hayranların onu görünce verdikleri tepkinin hala onun için “bir sürpriz olduğunu” vurguluyor.

Rossi, “Özellikle İtalya için bu geçerli. Orada çok fazla insan, beni izlemek için motosiklet yarışlarını takip etmeye başladı.”

“Bu biraz kayakçı Alberto Tomba olan şeye benziyordu. Bu nedenle, sanırım sonuçlarımın yanı sıra bu, kariyerimde yaptığım en önemli şeydi.”

“İçtenlikle söylüyorum ki sebebini bilmiyorum ama bence pazar günleri öğleden sonra birçok insanın eğlenmesini ve keyif almasını sağladım. Pazar günlerinin 1 ya da 2 saatinde hiçbir şeyi düşünmeyip sadece yarışlarımı takip ediyorlardı.”

“Bu yüzden en iyi şey buydu. Şu anda sonuçlarım çok iyi değil. Pek çok insan yanıma gelir ve beni görünce heyecanlanır.”

“Bazıları ağlar ve bu benim için hep bir sürpriz olur çünkü her zaman ‘ağlama, niye ağlıyorsun?’ derim.”

“Ancak bu şekilde. Bence en büyük duygu bu.” yorumlarını yaptı.