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MotoGP / Fransa GP / Son dakika

Rossi: “Neden kaza yaptığımı anlamadım”

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Rossi: “Neden kaza yaptığımı anlamadım”
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Matteo Nugnes
Çeviren: Cem Özel, Editör

Valentino Rossi, Fransa Grand Prix’sinin ilk turunda neden düştüğünü anlamadığını ve art arda üçüncü yarışı da bitirememesinin çok üzücü olduğunu söyledi.

Yamaha sürücüsü yarışa 10. sıradan başladı ve ilk turda Dunlop şikanında, M1 motosikletinin arka tarafının kontrolünü kaybederek yerde kaldı.

Bu kaza Maverick Vinales, Joan Mir ve Aleix Espargaro’nun virajı kesmek zorunda kalmasına sebep olurken, Rossi yarışa devam edemedi.

Bu, İtalyan sürücünün art arda üçüncü yarışı tamamlayamaması anlamına geldi.

Rossi, “Çok üzgünüm, ilk virajda bu şekilde kaza yapmak kötü bir şey.”

“İyi bir start aldım ve ilk viraj sonrasında da iyi bir yerdeydim. Şikanın ilk bölümüne hepimiz çok sakince girdik, çünkü şartlar soğuk hava sebebiyle çok zorluydu.”

“Ayrıca çok yavaş şekilde girdim, ancak dürüst olmak gerekirse ne olduğunu anlamadık.”

“Oldukça şanssız bir dönemde olduğumu da söylemeliyim, çünkü performansım kötü olmasa da son üç yarışta tek bir puan bile alamadım. Çünkü antrenmanlarda her zaman oldukça rekabetçiyim.” şeklinde konuştu.

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Kafa karıştıran bir kaza yapan tek isim Rossi değildi. Suzuki sürücüsü Alex Rins de ikinci sıradayken 20. turda kaza yaptı ve en geriye düştü.

Yarışa orta arka lastikle 16. sıradan başlayan Rins, 11. turdan itibaren podyum savaşına dahil oldu.

Pramac Ducati sürücüsü Jack Miller’ı 19. turda geçerek ikinciliği alan Rins, sonraki turda Dunlop şikanındaki kazasını “hiç beklemediğini” söyledi.

Rins, “Üzücüydü. Kaza öncesinde yarış harikaydı. Lastikleri ısıtmak zordu, ancak bunu iyi yönettik. Birkaç sıra kazandım ve ilerledik.”

“Ön lastikte iyi bir hissiyatım vardı, Dovizioso ve Miller’la çok savaştık.”

“Petrucci bizden uzaklaştı ve Miller’ın motoru bozulduğunda ilerledim ve Petrux’u (Petrucci) yakalıyordum, ki sonrasında düştüm.”

“İyi sürüyordum, frenlemelerim yerindeydi, kaza tamamen beklenmedikti.” dedi.

Yardımcı editör: German Garcia Casanova

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Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing crash

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing crash
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Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing crash

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing crash
2/6

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing crash

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing crash
3/6

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing crash

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing crash
4/6

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing crash

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing crash
5/6

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing
6/6

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Fransa GP
Pilotlar Valentino Rossi
Takımlar Yamaha Factory Racing
Editör Lewis Duncan

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