Rossi: "Ne zaman yarışacağımızı bilmiyoruz"

2020 MotoGP sezonunun açılış yarışı olan Katar GP sürpriz bir kararla iptal edilmişti ve yalnızca bir gün sonra da Tayland yarışının ertelendiğini açıklandı.

Bundan ötürü sezon 3-5 Nisan tarihleri arasında Amerika'da yapılacak COTA yarışıyla birlikte başlayacak.

Bu, yeni sezona iyi şekilde hazırlanan sürücüler için kötü, sorunlar yaşayan ekipler ve sürücüler içinse iyi bir haberdi.

Ancak Valentino Rossi, üzülen isimler arasında yer alıyor.

İtalyan sürücü, "Bu gerçekten kötü bir haber. Üzücü, çünkü kış antrenmanından sonra hem fiziksel hem de psikolojik olarak sezona başlamaya hazırdık."

"Katar'daki testten sonra gerçekten ilk yarışa başlamak istiyordum."

"Katar MotoGP yarışının iptali, taraflar için kabul etmesi zor bir haber, çünkü yarışabilmek için daha ne kadar uzun süre bekleyeceğimizi bilmiyoruz."

"Tayland'daki bir sonraki GP'nin tüm sınıflar için ertelendiğini düşündüğümüzde kesinlikle uzun bir ara olacak."

"Umarım önümüzdeki haftalarda her şey yolunda gider. "