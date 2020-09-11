Rossi, Mugello'da yarışacak olan F1 pilotlarını "kıskanıyor"

Bu hafta sonu yapılacak Toskana Grand Prix'si, F1'in Mugello'daki ilk yarışı olacak. Oysa MotoGP, 1994'ten bu yana Mugello'da yarış düzenliyor.

Ancak COVID-19 salgını nedeniyle MotoGP, bu yıl Mugello'da yarış yapmaktan vazgeçmek zorunda kaldı.

Yamaha sürücüsü Rossi, 2008 yılında Mugello'da bir Ferrari F1 aracıyla iki günlük test yapmıştı ve deneyimini "inanılmaz" olarak nitelendirirken, 6. ve 7. virajların ve iki Arrabiata virajının "Bir F1 aracıyla inanılmaz" olduğunu söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Rossi, F1'in Mugello'daki ilk yarışıyla ilgili soruya şöyle yanıt verdi: "Özellikle oraya gidemediğimiz için çok kıskanıyorum, sonuçta bu yıl Mugello'da yarışmıyoruz. Orası benim için ve diğer pek çok sürücü için hem motosiklet hem de araçla, dünyanın en iyi pistlerinden bir tanesi."

"Ferrari Formula 1 aracını daha önce iki kez Mugello'da kullandım ve inanılmazdı. Hatta bir defasında ıslaktı ve inanılmazdı, özellikle Casanova / Savelli, Arrabiata 1, Arrabiata 2."

"Arrabiata 2'de, bir Formula 1 aracıyla tam gaz, 275 km/s hızla gidiyorsunuz ve bu tamamen kör olmak gibi bir şey çünkü F1 aracında MotoGP'ye kıyasla çok alçaktasınız, bu yüzden çıkışı görmüyorsunuz. Sanırım bundan keyif alacaklar. Pazar günü Formula 1 yarışında neler olacağını merak ediyorum."

“Çok büyük araçlar nedeniyle pistin biraz dar gelebileceğini düşünüyorum. Ama bence herkes Mugello'dan çok keyif alacak." dedi.

Rossi, 2000'li yılların ortasından sonlarına kadar Ferrari Formula 1 araçlarını düzenli olarak test etmişti.