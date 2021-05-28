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MotoGP / İtalya GP Haberler

Rossi: "Mugello, geleceğim için önemli bir dönemin başlangıcı olacak"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Valentino Rossi, bu hafta sonu gerçekleştirilecek İtalya yarışının geleceğine karar vereceği sürecin başlangıcı olduğunu söyledi.

Rossi: "Mugello, geleceğim için önemli bir dönemin başlangıcı olacak"

Dokuz kez dünya şampiyonu Rossi, ilk beş yarışta sadece dokuz puan aldı ve şimdiye kadarki en kötü sezon başlangıcını yaptı.

Bu hafta sonu yapılacak Mugello yarışını yedi kez kazanan Rossi, sonraki yarış olan Katalonya GP'yi yedi kez ve haziran ayında yapılacak Assen yarışını ise sekiz kez kazanmayı başarmıştı.

Petronas SRT ile olan mevcut anlaşması 2021'in sonunda bitecek olan Rossi'nin takımda devam edebilmesi için belirli performans kriterlerini yerine getirmesi gerekiyor. Bu açıdan beş haftada yapılacak dört yarış Rossi'nin geleceği için büyük önem taşıyor.

Rossi, Perşembe günü Mugello'da yaptığı açıklamada, "Evet, şu anda şampiyonanın çok önemli bir dönemine girdik çünkü beş haftada dört yarış olacak ve ayrıca Mugello, Barcelona ve Assen gibi benim için önemli yarış pistleri var."

“Ayrıca Finlandiya olmadığı için bir aylık bir aramız olacak ve elbette bu süre zarfında herkes 2022'yi düşünmeye başlayacak."

"Sezon başında söylediğim gibi, o noktada kararımı vereceğim, aynı zamanda bu sadece benim kararım değil: Petronas ekibiyle ve ayrıca Yamaha ile de görüşmem gerekiyor. Gelecek planlarının ne olduğunu anlamak adına görüşeceğiz."

"Yani bu dört yarış, bazı iyi sonuçlar elde etmek için çok önemli." dedi.

Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT

Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Şu anda Yamaha ve SRT arasındaki anlaşma 2021’in sonunda sona eriyor ve Rossi’nin VR46 ekibinin hangi üreticiyle çalışacağı, geleceği için çok önemli olacak.

Rossi, VR46 ekibinin hangi motosikleti kullanacağının henüz netleşmediğini ancak hem  Yamaha hem de Ducati ile görüştüğünü doğruladı.

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Alex Marquez, 2021 Honda MotoGP motosikletini sürmekten “keyif almıyor”

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Alex Marquez, 2021 Honda MotoGP motosikletini sürmekten “keyif almıyor”
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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik İtalya GP
Pilotlar Valentino Rossi
Editör Lewis Duncan

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