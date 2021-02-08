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MotoGP / Son dakika

Rossi, MotoGP'nin Marquez'in Jerez'de dönmesine neden izin verdiğini anlamıyor

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Rossi, MotoGP'nin Marquez'in Jerez'de dönmesine neden izin verdiğini anlamıyor
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Matteo Nugnes
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Valentino Rossi, MotoGP organizatörü Dorna Sports'un geçen yılki ilk yarışın ardından kolunu kıran ve ameliyat olduktan birkaç gün sonra piste çıkan Marc Marquez'in Jerez'de kırık koluyla yarışmasına neden izin verdiğini anlamıyor.

Marquez, geçen yılın Temmuz ayında gerçekleştirilen İspanya GP'de kaza yapmış ve sağ kolunu kırmıştı. Birkaç gün sonra ameliyat olan İspanyol sürücü, aynı hafta Endülüs GP'de yarışmak için doktorlardan onay almıştı.

Doktorların verdiği izinle piste çıkan Marquez, belli sayıda tur attıktan sonra hafta sonundan çekildi. Aynı zamanda ameliyat olduğu bölgeye çok fazla baskı yaptığı için yeniden ameliyat olmak zorunda kaldı.

Corriere della Sera ile yaptığı röportajda Rossi, "Buradaki hata, ameliyatından hemen sonra tekrar sürüş yapmak istemesiydi ve bunun gerçekleşmesine nasıl izin verdiklerini bilmiyorum."

"Dr [Claudio] Costa bir öncüydü, tedavilerde hep devrim yarattı ve hareketsiz kalınması gereken süreleri hep azalttı."

"Yani Lorenzo'nun 2013'de Assen'deki çok hızlı dönüşü, Dorna'ya büyük riskler almamak gerektiği kuralını öğretmişti."

"Marquez dönüşüyle tüm bu kurallar, muhtemelen daha önce hiç görmediğimiz şekilde es geçildi." dedi.

Marquez'in Aralık ayında geçirdiği ameliyat, muhtemelen sezonun ilk yarışlarında kenarda oturmasına neden olacak gibi görünüyor. Ancak Honda, İspanyol sürücünün ne zaman döneceği hakkında henüz resmi bir bilgi paylaşmadı.

Rossi, Marquez'in eskisi kadar güçlü döneceğinden hiçbir şüphesi olmadığını söylerken, 2015 yılındaki olaylardan ötürü İspanyol sürücüyü affetmesinin imkansız olduğunu dile getirdi.

İtalyan sürücü, Marquez'in 2015'te şampiyonluğu kaybetmesi için Lorenzo ile komplo kurduğuna inanıyor.

Rossi, "Yarışamayacağı için üzgünüm. İyileşirse, -ki yapıp yapmayacağını sadece o bilir- her zamankinden daha güçlü olacaktır. Ancak Marquez, yüzleşmek zorunda olduğum en güçlü rakip değil."

"Bana yaptıklarını affedemem. O günleri düşündüğümde, o günlerin üzerinden altı yıl geçmesine rağmen aynı hislere sahibim. Bunun değişip değişmeyeceğini bilmiyorum." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Marc Marquez , Valentino Rossi
Editör Lewis Duncan

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