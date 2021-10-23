Rossi, MotoGP'deki yeni yaş sınırlarının tüm sorunları çözeceğinden emin değil

Cuma günü FIM ve Dorna Sports tarafından alt seriler için bazı yeni kurallar açıklandı. Son dönemde alt serilerde çok fazla ölümcül kaza yaşanmasının ardından taraflar, bu konuda bazı önlemler almak zorunda kaldılar.

Yeni kurallardan en dikkat çekici olanı 2023'ten itibaren Moto3 ve Moto2'de minimum yarışma yaşının 16'dan 18'e çıkarılması oldu.

Grand Prix kariyerine 1996'da 17 yaşındayken başlayan Rossi, bu gelişmenin Moto3'teki güvenliği arttırmaya yardımcı olacağını ancak seride çözülmesi gereken en büyük sorunun mevcut sürüş standartları olduğunu söyledi.

Autosport'a konuşan Rossi, "Özellikle Moto3'teki yaşın 16'dan 18'e yükseltilmesi büyük bir değişiklik çünkü herkes mümkün olan en kısa sürede başlamak istiyor."

"İki sene uzun bir zaman, bu açıdan büyük bir fark. 18 olduğu için çok fazla sürücü beklemek zorunda kalacak."

"Bu, güvenlik açısından tabii ki daha iyi olacaktır ancak tüm sorunları çözecek mi bilmiyorum."

"Sürücülerin pist üstündeyken iyi davranışlar sergilemeleri, onların yaşından daha önemli. Bu yüzden Yarış Yönetimi'ni daha dikkatli bir şekilde takip etmeliler ve Yarış Yönetimi daha katı olmalı."

"18 yaşa geçiş oldukça büyük bir adım. Benim dünya şampiyonasına 25-26 sene önce 17 yaşındayken başladığımı hayal edin. 18 yaş oldukça yüksek." dedi.

MotoGP Yarış Yönetimi, son dönemde sürüş standartları açısından daha katı bir tutum sergilemeye başladı. Türk sürücü Deniz Öncü, iki hafta önce Austin'deki yarışta korkunç bir kazaya sebep olduğu gerekçesiyle iki yarıştan men cezası almıştı.

Ducati sürücüsü Jack Miller, günümüzdeki Moto3 motosikletlerinin sürüşünün zorlaştırılması gerektiğini düşünüyor. Miller'a göre bu motosikletlerle sürüş yapmak ve takip etmek çok kolay olduğu için yavaş sürücüler, hızlı sürücüleri yakalayabiliyor ve zaman zaman kaosa neden oluyor.

Miller, "Bana sorarsanız, lastiklerde ya da bu tür alanlarda bir şeyler yapılmalı. Motosikletin boyutunda bir şeyler yapmak istemiyorlarsa, bu tür şeyler iyi olacaktır."

"Ancak lastiklerde bir şeyler yapılabilir, motosikletin sürüşü zorlaştırılabilir çünkü motosiklete her binen, gazı hemen açabiliyor. Çok fazla yetenek gerekmiyor demek istemiyorum... Tabii ki yetenek lazım, beni yanlış anlamayın, ancak önlerde olabilmek için hissetmeli, teknik açıdan iyi bir seviyede olmalısınız."

"Özellikle Mugello ve benzer yerlerde çok fazla tren olduğunda, bu son sektörde 0.2 saniye civarında kaybedilse bile yardımcı oluyor. Hava koridorunu yakalayıp, grupta kalabiliyorlar ve kaosa neden oluyorlar." dedi.

Dennis Foggia, Leopard Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Francesco Bagnaia ve Fabio Quartararo ise Moto3 için minimum yaşı 18'e çıkarmanın biraz fazla olduğunu düşünüyorlar.

Bagnaia, "Minimum yaşı 16'dan 18'e yükseltirken kategoride 32 sürücü sınırı olmasına karar verildi."

"İki sene daha fazla beklemenin biraz aşırı olduğunu düşünüyorum çünkü gençken, o seride yarışmak için 16 yaşın iyi olduğunu düşünüyorum."

"Tamam, onların daha olgun olmasını bekleyebilirsiniz ancak 16 ile 18 yaş arasında çok fazla şey değişmez. 16 bana göre iyi bir yaştı. 18'in aşırı geç olduğunu düşünüyorum." dedi.

15 yaşında kariyerine başlayan ve 20 yaşında MotoGP'ye yükselen Marc Marquez, minimum yaşın arttırılmasının genç sürücüler üzerindeki hızlı yükselme baskısını azaltacağını düşünüyor.

Marquez, "Bu sene yaşananların ardından bunun iyi bir değişiklik olduğunu düşünüyorum."

"Bir şeyleri değiştirmenin zamanı. Dünya şampiyonasına 15 yaşında, MotoGP'ye 20 yaşında girdiğim için belki bunu söylemesi gereken kişi ben değilim. Ben en genç isimlerden birisiydim."

"Ancak günümüzde 20 yaşındaysanız ve MotoGP'de değilseniz, iyi bir sürücü olmadığınızı düşünme eğilimi var."

"Ancak öyle değil. Bazen sürücülerin gelişmesi için, diğerlerinden daha fazla zamana ihtiyaçları oluyor."

"Yaş sınırının arttırılması, herkesin daha hazır ve daha olgun olmasını sağlayacak. 15 yaşındayken insanların hatalar yapması doğal. 18 yaşındayken başka hatalar yapılır, 22 yaşındayken başka hatalar."

"Ancak daha deneyimli ve daha olgun bir şekilde gelirlerse, daha iyi olur. Bu, en küçük serilerin bir sonucu olmalı. Günümüzde bir bebek 4-5 yaşındayken bisiklet üzerinde değilse, çok geç kalmış gibi görülüyor."

"Ancak öyle değil. 7, 8, 9 yaşında bile küçük motosikletlerle başlayabilirsiniz ve bunu eğlence için yapabilirsiniz. Mücadele etmeniz gerekmiyor. Bunun, motosiklet yarışları için iyi bir haber olduğunu düşünüyorum." dedi.