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MotoGP / Son dakika

Rossi: "MotoGP'de vakit geçirmek için yarışmıyorum"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Valentino Rossi, "sadece vakit geçirmek için" MotoGP'de yarışmadığını ve Petronas SRT ile 2021'de galibiyet savaşı vermek istediğini söyledi.

Rossi: "MotoGP'de vakit geçirmek için yarışmıyorum"

Rossi, Yamaha'nın fabrika ekibinden ayrıldı ve yeni sezonda fabrika takımının desteğiyle beraber uydu ekibi Sepang Racing Team adına yarışacak.

42 yaşındaki Rossi, sadece 2021 sezonunu kapsayan bir anlaşma imzaladı ve sonrasında ne yapacağı belirsizliğini koruyor.

Rossi, son zaferini 2017 Assen TT'de aldı ve o günden bu yana galibiyet alamadı. Sürücü, son iki yılda ise yalnızca üç podyum alabildi.

İtalyan sürücü, MotoGP'de yarışmaktan keyif aldığı için devam etme kararı alsa da, sadece vakit geçirmek için MotoGP'de yarışmadığı konusunda ısrarcı.

Rossi, Motorsport.com'a yaptığı açıklamada Grand Prix yarışlarındaki 26. sezonu için beklentilerinin ne olduğu sorulduğunda, "Bu hayat için 26 sezon çok uzun bir süre."

“Ancak burada sadece zaman geçirmek için yarışmıyorum. Bu benim için çok önemli bir sezon, çünkü son iki sezonda beklediğim sonuçlardan daha azını aldım."

“Sonuçlar önemli ve hatta kilit nokta olacak. Daha güçlü olmak istiyorum, son iki yıldan daha rekabetçi olmak istiyorum. Podyum için mücadele etmek ve yarış kazanmak için savaşıp, tüm sezon rekabetçi olmak istiyorum."

“Umarım COVID-19 tamamen gitmemiş olsa bile geçen yıla göre daha normal bir sezon olacak. Hedef güçlü olmak, baştan sona rekabetçi olmak olacak." yanıtını verdi.

Rossi, bu sezon ötesinde ne yapacağıyla ilgili kararı vermeden önce performansını değerlendirmek istediğini de söyledi.

Yamaha ile Petronas arasında Rossi ile ilgili belli performans kriterleri olduğu biliniyor, ancak Rossi'nin podyumlar için savaşması ya da kazanması halinde, bunun kariyerini devam ettirmek için etkili olacağı düşünülüyor.

2022 planları sorulduğunda Rossi, "Yaz arasında karar vereceğim. Bu yüzden karar vermeden önce sezonun ortasına gelmek istiyorum."

"Kararım sonuçlara göre gelecek. Güçlüysem ve podyum için, zafer için savaşabiliyorsam, o zaman bir yıl daha devam edebilirim."

"Değilse de, o zaman, tam tersi olur. O yüzden yaz civarında karar vereceğim. Bu kolay bir karar değil, ancak elbette her şey sonuçlara bağlı olacak."

“Sanırım rekabetçi olabilirsem, zafer için, podyum için savaşabilirsem, bir yıl daha devam edebilirim."

"Ancak bu benim şahsi fikrim. Ekiple ya da Yamaha ile daha konuşmuyorum. Belki de bana benim kararım olmadığını söylerler! Yani olabilir."

"Hayatımı çok değiştirecek bir şey, ama çok endişeli değilim. Uzunca bir kariyerim olduğunu biliyorum ve mutluyum." dedi.

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Seri MotoGP
Pilotlar Valentino Rossi
Editör Lewis Duncan

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