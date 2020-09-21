Rossi: “MotoGP şampiyonluğu için yeterince rekabetçi değilim”
Valentino Rossi, şampiyona lideri Andrea Dovizioso’nun sadece 26 puan gerisinde yer almasına rağmen MotoGP şampiyonluğunu için savaşacak kadar rekabetçi olmadığını düşünüyor.
2020 sezonunun ilk yedi yarışının ardından şampiyona lideri Dovizioso’nun dördüncü Joan Mir ile arasında 4, on birinci Brad Binder ile arasında 31 puan var.
Yamaha sürücüsü Rossi, pazar günü gerçekleştirilen Emilia Romagna Grand Prix’sinde kaza yapmasının ardından puan alamadı ve şampiyonada dokuzuncu sırada yer alıyor. Ancak İtalyan sürücü, düşmese bile “pek yol tutuşu olmadığı” ve “rekabetçi olmadığı” için pek bir şey beklemediğini söyledi.
Yaptığı kazanın şampiyonluk umutları için ne anlama geldiği sorulduğunda Rossi, “Şampiyona için çok konuşuyoruz ve bu doğru, çünkü puan farkları fazla değil.”
“Bazı puanlar kaybettim, ancak bu pek bir şey değiştirmiyor. Birbirine çok yakın birçok sürücü var ve şampiyona hâlâ açık ve uzun.”
“Yani her şey olabilir. Ancak daha hızlı gidebilmek için daha güçlü olmalıyız ve bu hafta sonu gelişmek için bir şeyler denedik.”
“Ancak sonuç olarak, yarışta motosiklet üzerinde kendimi iyi hissetmiyorum, fazla yol tutuşum yok.”
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“Bir buçuk turun ardından kaza yaptığım için pek bilemiyorum, çünkü 4. virajda bir hata yaptım.”
“Ancak çok rekabetçi değildim, şampiyonluk için savaşacak kadar rekabetçi değilim. Daha hızlı olmaya ihtiyacımız var.”
“Hızlanma bölümündeki arka tarafın yol tutuşunu geliştirmeye çalışıyoruz, çünkü en güçlü noktamız bu değil.”
“Bu yüzden bazı farklı şeyler denedik ve cumartesi günü fena gözükmüyordum. Ancak pazar günü sabahtan itibaren, özellikle de arka tarafta kayma ve aşınma konusunda daha fazla zorlandım.”
“Ne yazık ki yarışta sadece bir buçuk tur mücadele edebildim, bu yüzden potansiyelimi tam olarak bilmiyorum. Ancak geçtiğimiz hafta daha rekabetçi hissetmiştim.” ifadelerini kullandı.
Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
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|Editör
|Lewis Duncan