Rossi: “MotoGP şampiyonluğu için yeterince rekabetçi değilim”

2020 sezonunun ilk yedi yarışının ardından şampiyona lideri Dovizioso’nun dördüncü Joan Mir ile arasında 4, on birinci Brad Binder ile arasında 31 puan var.

Yamaha sürücüsü Rossi, pazar günü gerçekleştirilen Emilia Romagna Grand Prix’sinde kaza yapmasının ardından puan alamadı ve şampiyonada dokuzuncu sırada yer alıyor. Ancak İtalyan sürücü, düşmese bile “pek yol tutuşu olmadığı” ve “rekabetçi olmadığı” için pek bir şey beklemediğini söyledi.

Yaptığı kazanın şampiyonluk umutları için ne anlama geldiği sorulduğunda Rossi, “Şampiyona için çok konuşuyoruz ve bu doğru, çünkü puan farkları fazla değil.”

“Bazı puanlar kaybettim, ancak bu pek bir şey değiştirmiyor. Birbirine çok yakın birçok sürücü var ve şampiyona hâlâ açık ve uzun.”

“Yani her şey olabilir. Ancak daha hızlı gidebilmek için daha güçlü olmalıyız ve bu hafta sonu gelişmek için bir şeyler denedik.”

“Ancak sonuç olarak, yarışta motosiklet üzerinde kendimi iyi hissetmiyorum, fazla yol tutuşum yok.”