Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Misano MotoGP testi: Bagnaia, kazaya rağmen ilk günün en hızlısı
MotoGP Haberler

Rossi: "İtalya, MotoGP'de bensiz de iyi durumda olacak"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Valentino Rossi, 2021 sezonunun sonunda emekli olsa bile İtalya'nın MotoGP'de iyi durumda olacağından emin görünüyor.

Rossi: "İtalya, MotoGP'de bensiz de iyi durumda olacak"

Rossi, 26 sezonluk kariyeri boyunda MotoGP'nin İtalya'daki varlığını artırmada etkili bir rol oynadı ve son yıllarda VR46 Sürücü Akademisi sayesinde, Grand Prix yarışlarına İtalyan yetenekler kazandırılması sürecinde önemli bir rol oynadı.

Grand Prix yarışlarında dokuz şampiyonluğu bulunan Rossi'nin çabaları, geçen hafta sonu meyvesini verdi ve kendi akademisinde yetişen Francesco Bagnaia, Misano'da, arka arkaya ikinci MotoGP zaferini aldı.

Bagnaia, 2022'de Ducati fabrika sürücüsü olmaya devam edecek ve bir başka akademi sürücüsü Franco Morbidelli de Yamaha fabrika takımında yarışacak.

Rossi ayrıca MotoGP'de kendi takımına sahip olacak ve 2022'de bu takımda Luca Marini ve büyük ihtimalle Marco Bezzecchi yarışacak. Ayrıca gridde Enea Bastianini ve Fabio di Giannantonio olmak üzere iki İtalyan sürücü daha olacak.

Motorsport.com'a konuşan Rossi, kariyerindeki en gurur verici başarılarından birinin seriye giren İtalyan yeteneklerin çokluğu olup olmadığı sorulduğunda, "İtalya'nın, MotoGP'de bensiz de iyi bir durumda olduğunu düşünüyorum."

"Bu, İtalya'daki tüm akım için olumlu bir şey. Bence bu yıl ve gelecek yıl, şampiyonluk için savaşabilecek Pecco'ya (Bagnaia) sahip olacağız."

"Bence gelecek yıl Franco Morbidelli de Yamaha fabrika takımında çok güçlü olacak. O, çok hızlı ve çok güçlü bir sürücü."

"Bu yüzden onun da şampiyonluk için savaşacağını düşünüyorum. Akademi kısmında, kardeşim [Marini] ve belki Bezzecchi de orada olacak."

"Henüz karar verilmedi, resmi bir şey değil ama bence Moto2'de gösterdikleri üzere iki çok hızlı sürücümüz olacak."

"Ayrıca Bastianini var. Bastianini bizim sürücümüz değil ama bugün etkileyiciydi, inanılmazdı ve çok hızlı sürdü."

"Tüm hafta sonu şeytani şekilde sürdü, tüm yarışta etkileyiciydi, aynı zamanda en hızlı turu da attı. Bu yüzden onu tebrik ediyorum ve bence çok büyük bir geleceği olabilir." dedi.

Rossi, Misano'daki yarışı 17. sırada bitirebildi.

paylaşım
yorumlar
Misano MotoGP testi: Bagnaia, kazaya rağmen ilk günün en hızlısı

Önceki haber

Misano MotoGP testi: Bagnaia, kazaya rağmen ilk günün en hızlısı
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

"Mercedes, motor gücünü sonuna kadar açacak"

13 s
2
Formula 1

Verstappen: "Bugün bile Monza kazasının bir yarış olayı olduğunu düşünüyorum"

11 s
3
GENEL

Bottas, 2022 Şampiyonlar Yarışı'na katılacak

21 s
4
Formula 1

Sainz, Ferrari'de "yeni Barrichello" olmak istemiyor

20 s
5
Formula 1

Berger: "Hamilton - Verstappen savaşı, tam olarak F1'in ihtiyaç duyduğu şeydi"

11 s
Son Haberler
Rossi: "İtalya, MotoGP'de bensiz de iyi durumda olacak"
MOTOGP

Rossi: "İtalya, MotoGP'de bensiz de iyi durumda olacak"

18dk
Misano MotoGP testi: Bagnaia, kazaya rağmen ilk günün en hızlısı
MOTOGP

Misano MotoGP testi: Bagnaia, kazaya rağmen ilk günün en hızlısı

12 s
Morbidelli, Misano MotoGP yarışına başlayabileceğini düşünmemiş
MOTOGP

Morbidelli, Misano MotoGP yarışına başlayabileceğini düşünmemiş

14 s
Dovizioso: "Quartararo, Yamaha motosikletinde 'çılgınca şeyler' yapıyor"
MOTOGP

Dovizioso: "Quartararo, Yamaha motosikletinde 'çılgınca şeyler' yapıyor"

17 s
Marquez, Bastianini'nin Misano'da kendisi için "fazla hızlı olduğunu" düşünmüş
MOTOGP

Marquez, Bastianini'nin Misano'da kendisi için "fazla hızlı olduğunu" düşünmüş

19 s
Son Videolar
MotoGP San Marino GP Start Gridi 00:41
MotoGP
18 Eyl 2021

MotoGP San Marino GP Start Gridi

MotoGP: Bagnaia, müthiş mücadelede Marquez'i yendi 00:42
MotoGP
14 Eyl 2021

MotoGP: Bagnaia, müthiş mücadelede Marquez'i yendi

MotoGP Start Gridi: Aragon GP 00:41
MotoGP
11 Eyl 2021

MotoGP Start Gridi: Aragon GP

MotoGP Silverstone: Quartararo kazandı, Espargaro Aprilia'yı podyuma taşıdı 00:39
MotoGP
29 Ağu 2021

MotoGP Silverstone: Quartararo kazandı, Espargaro Aprilia'yı podyuma taşıdı

MotoGP Britanya grid pozisyonları 00:41
MotoGP
28 Ağu 2021

MotoGP Britanya grid pozisyonları

Daha fazlası
Lewis Duncan
Misano MotoGP testi: Bagnaia, kazaya rağmen ilk günün en hızlısı
MotoGP

Misano MotoGP testi: Bagnaia, kazaya rağmen ilk günün en hızlısı

Morbidelli, Misano MotoGP yarışına başlayabileceğini düşünmemiş San Marino GP
MotoGP

Morbidelli, Misano MotoGP yarışına başlayabileceğini düşünmemiş

Dovizioso: "Quartararo, Yamaha motosikletinde 'çılgınca şeyler' yapıyor" San Marino GP
MotoGP

Dovizioso: "Quartararo, Yamaha motosikletinde 'çılgınca şeyler' yapıyor"

Valentino Rossi Daha fazlası
Valentino Rossi
Rossi, sponsor karışıklığına rağmen VR46'nın MotoGP adımından memnun San Marino GP
MotoGP

Rossi, sponsor karışıklığına rağmen VR46'nın MotoGP adımından memnun

Rossi, Misano'daki kazasından dolayı "çok sinirli" San Marino GP
MotoGP

Rossi, Misano'daki kazasından dolayı "çok sinirli"

Rossi, Aragon GP galibi Bagnaia’yı lastik seçimi konusunda “hipnotize etmeyi” denemiş Aragon GP
MotoGP

Rossi, Aragon GP galibi Bagnaia’yı lastik seçimi konusunda “hipnotize etmeyi” denemiş

Çok Okunanlar Bugün

"Mercedes, motor gücünü sonuna kadar açacak"
Formula 1 Formula 1

"Mercedes, motor gücünü sonuna kadar açacak"

Verstappen: "Bugün bile Monza kazasının bir yarış olayı olduğunu düşünüyorum"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Bugün bile Monza kazasının bir yarış olayı olduğunu düşünüyorum"

Bottas, 2022 Şampiyonlar Yarışı'na katılacak
GENEL GENEL

Bottas, 2022 Şampiyonlar Yarışı'na katılacak

Sainz, Ferrari'de "yeni Barrichello" olmak istemiyor
Formula 1 Formula 1

Sainz, Ferrari'de "yeni Barrichello" olmak istemiyor

Berger: "Hamilton - Verstappen savaşı, tam olarak F1'in ihtiyaç duyduğu şeydi"
Formula 1 Formula 1

Berger: "Hamilton - Verstappen savaşı, tam olarak F1'in ihtiyaç duyduğu şeydi"

Alonso: "Kalan yarışlarda elimden geldiğince zorlayacağım"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "Kalan yarışlarda elimden geldiğince zorlayacağım"

Rossi: "İtalya, MotoGP'de bensiz de iyi durumda olacak"
MotoGP MotoGP

Rossi: "İtalya, MotoGP'de bensiz de iyi durumda olacak"

McLaren'ın eski patronu Whitmarsh, Aston Martin ile F1'e dönüyor
Formula 1 Formula 1

McLaren'ın eski patronu Whitmarsh, Aston Martin ile F1'e dönüyor

Son Haberler

Rossi: "İtalya, MotoGP'de bensiz de iyi durumda olacak"
MotoGP MotoGP

Rossi: "İtalya, MotoGP'de bensiz de iyi durumda olacak"

Misano MotoGP testi: Bagnaia, kazaya rağmen ilk günün en hızlısı
MotoGP MotoGP

Misano MotoGP testi: Bagnaia, kazaya rağmen ilk günün en hızlısı

Morbidelli, Misano MotoGP yarışına başlayabileceğini düşünmemiş
MotoGP MotoGP

Morbidelli, Misano MotoGP yarışına başlayabileceğini düşünmemiş

Dovizioso: "Quartararo, Yamaha motosikletinde 'çılgınca şeyler' yapıyor"
MotoGP MotoGP

Dovizioso: "Quartararo, Yamaha motosikletinde 'çılgınca şeyler' yapıyor"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.