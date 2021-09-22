Rossi: "İtalya, MotoGP'de bensiz de iyi durumda olacak"

Rossi, 26 sezonluk kariyeri boyunda MotoGP'nin İtalya'daki varlığını artırmada etkili bir rol oynadı ve son yıllarda VR46 Sürücü Akademisi sayesinde, Grand Prix yarışlarına İtalyan yetenekler kazandırılması sürecinde önemli bir rol oynadı.

Grand Prix yarışlarında dokuz şampiyonluğu bulunan Rossi'nin çabaları, geçen hafta sonu meyvesini verdi ve kendi akademisinde yetişen Francesco Bagnaia, Misano'da, arka arkaya ikinci MotoGP zaferini aldı.

Bagnaia, 2022'de Ducati fabrika sürücüsü olmaya devam edecek ve bir başka akademi sürücüsü Franco Morbidelli de Yamaha fabrika takımında yarışacak.

Rossi ayrıca MotoGP'de kendi takımına sahip olacak ve 2022'de bu takımda Luca Marini ve büyük ihtimalle Marco Bezzecchi yarışacak. Ayrıca gridde Enea Bastianini ve Fabio di Giannantonio olmak üzere iki İtalyan sürücü daha olacak.

Motorsport.com'a konuşan Rossi, kariyerindeki en gurur verici başarılarından birinin seriye giren İtalyan yeteneklerin çokluğu olup olmadığı sorulduğunda, "İtalya'nın, MotoGP'de bensiz de iyi bir durumda olduğunu düşünüyorum."

"Bu, İtalya'daki tüm akım için olumlu bir şey. Bence bu yıl ve gelecek yıl, şampiyonluk için savaşabilecek Pecco'ya (Bagnaia) sahip olacağız."

"Bence gelecek yıl Franco Morbidelli de Yamaha fabrika takımında çok güçlü olacak. O, çok hızlı ve çok güçlü bir sürücü."

"Bu yüzden onun da şampiyonluk için savaşacağını düşünüyorum. Akademi kısmında, kardeşim [Marini] ve belki Bezzecchi de orada olacak."

"Henüz karar verilmedi, resmi bir şey değil ama bence Moto2'de gösterdikleri üzere iki çok hızlı sürücümüz olacak."

"Ayrıca Bastianini var. Bastianini bizim sürücümüz değil ama bugün etkileyiciydi, inanılmazdı ve çok hızlı sürdü."

"Tüm hafta sonu şeytani şekilde sürdü, tüm yarışta etkileyiciydi, aynı zamanda en hızlı turu da attı. Bu yüzden onu tebrik ediyorum ve bence çok büyük bir geleceği olabilir." dedi.

Rossi, Misano'daki yarışı 17. sırada bitirebildi.