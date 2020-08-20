Rossi: "Morbidelli'nin uçan motosikletini görmedim bile"

Morbidelli, Zarco'nun frenlemede hafif dışarı doğru açılmasının ardından Fransız sürücünün Avintia Ducati'sinin arkasına temas etti ve ikili ciddi bir kaza yaptı.

Neredeyse saatte 320 km hızda meydana gelen kazada her iki sürücünün motosikleti de kontrolden çıktı ve piste doğru savruldu.

O sırada pistin o bölümünde Rossi ile Maverick Vinales vardı ve ikili adeta şans eseri motosikletlere çarpmadan yola devam ettiler.

Rossi, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Zarco'nun olayda kasıtlı davranmadığını ancak sürücülerin pist üstündeki agresifliklerinde aşırıya kaçmamaları gerektiğini söyledi.

Rossi, "En korkutucu olanlar, motosikletimdeki kameramın çektikleri. Çünkü o görüntülerde Franco’nun motosikletinin önümden ne kadar hızlı geçtiğini görebiliyorsunuz.

"O kadar hızlı geçti ki onu görmedim bile. Padoka geri döndüğümde, Zarco'nun motosikletinin kelimenin tam anlamıyla Maverick'in başının üzerinden uçtuğunu gördüm."

"Mucizevi bir şekilde, kimse zarar görmedi. Ama umarım bu olay herkesin, özellikle de sürücülerin daha fazla düşünmesini sağlar. Zarco kasıtlı olarak böyle bir olaya neden olmadı. Ancak bir MotoGP sürücüsünün özellikle 310 km/s'lik bir fren bölgesinde göze alamayacağı ciddi bir değerlendirme hatası vardı. Hızla sağa doğru hareket etti ve Franco'ya karşı fren yaptı, ona yavaşlayacak alan bırakmadı. Bu yüzden Morbidelli'nin, ona tam hızla çarpmaktan başka yapabileceği başka bir şey yoktu."

“Yarışta herkesin önde kalmak için ellerinden gelenin en iyisini yaptığını biliyorum, ancak bizimkisi tehlikeli bir spor ve rakiplerimizin güvenliğinin bir pozisyon kazanmaktan çok daha önemli olduğunu unutmamalıyız.” açıklamasını yaptı.

Zarco, bu olayın ardından sağ skafoid kemiğini kırdı ve ameliyat olacak.