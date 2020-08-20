MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Endülüs GP
24 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Çek GP
02 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Avusturya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Styrian GP
21 Ağu
FP1:
17 Saat
:
42 Dakika
:
40 Saniye
Tüm programı gör
R
MotoGP
San Marino GP
10 Eyl
Sıradaki Etkinlik
20 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Emilia-Romagna GP
18 Eyl
Sıradaki Etkinlik
28 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Tayland GP
02 Eki
Canceled
R
MotoGP
Aragon GP
16 Eki
Sıradaki Etkinlik
56 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Teruel GP
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
63 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Malezya GP
29 Eki
Canceled
R
MotoGP
Avrupa GP
06 Kas
Sıradaki Etkinlik
77 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Valensiya GP
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
84 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Americas GP
13 Kas
Canceled
R
MotoGP
Portekiz GP
20 Kas
Sıradaki Etkinlik
91 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Arjantin GP
20 Kas
Canceled
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
MotoGP / Avusturya GP / Son dakika

Rossi: "Morbidelli'nin uçan motosikletini görmedim bile"

paylaşım
yorumlar
Rossi: "Morbidelli'nin uçan motosikletini görmedim bile"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Valentino Rossi, Pazar günkü korkutucu MotoGP kazasında Franco Morbidelli’nin uçan motosikletini görmediğini ve Johann Zarco'nun da kasti olarak herhangi bir şey yapmadığını belirtti.

Morbidelli, Zarco'nun frenlemede hafif dışarı doğru açılmasının ardından Fransız sürücünün Avintia Ducati'sinin arkasına temas etti ve ikili ciddi bir kaza yaptı.

Neredeyse saatte 320 km hızda meydana gelen kazada her iki sürücünün motosikleti de kontrolden çıktı ve piste doğru savruldu.

O sırada pistin o bölümünde Rossi ile Maverick Vinales vardı ve ikili adeta şans eseri motosikletlere çarpmadan yola devam ettiler.

Rossi, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Zarco'nun olayda kasıtlı davranmadığını ancak sürücülerin pist üstündeki agresifliklerinde aşırıya kaçmamaları gerektiğini söyledi.

Rossi, "En korkutucu olanlar, motosikletimdeki kameramın çektikleri. Çünkü o görüntülerde Franco’nun motosikletinin önümden ne kadar hızlı geçtiğini görebiliyorsunuz.

"O kadar hızlı geçti ki onu görmedim bile. Padoka geri döndüğümde, Zarco'nun motosikletinin kelimenin tam anlamıyla Maverick'in başının üzerinden uçtuğunu gördüm."

"Mucizevi bir şekilde, kimse zarar görmedi. Ama umarım bu olay herkesin, özellikle de sürücülerin daha fazla düşünmesini sağlar. Zarco kasıtlı olarak böyle bir olaya neden olmadı. Ancak bir MotoGP sürücüsünün özellikle 310 km/s'lik bir fren bölgesinde göze alamayacağı ciddi bir değerlendirme hatası vardı. Hızla sağa doğru hareket etti ve Franco'ya karşı fren yaptı, ona yavaşlayacak alan bırakmadı. Bu yüzden Morbidelli'nin, ona tam hızla çarpmaktan başka yapabileceği başka bir şey yoktu."

“Yarışta herkesin önde kalmak için ellerinden gelenin en iyisini yaptığını biliyorum, ancak bizimkisi tehlikeli bir spor ve rakiplerimizin güvenliğinin bir pozisyon kazanmaktan çok daha önemli olduğunu unutmamalıyız.” açıklamasını yaptı.

Zarco, bu olayın ardından sağ skafoid kemiğini kırdı ve ameliyat olacak.

Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing

Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing

Photo by: MotoGP

Rins: “Avusturya’da galibiyet mümkündü”

Önceki haber

Rins: “Avusturya’da galibiyet mümkündü”

Sonraki haber

Zarco, Steiermark'taki cuma antrenmanlarını kaçıracak

Zarco, Steiermark'taki cuma antrenmanlarını kaçıracak
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Avusturya GP
Pilotlar Franco Morbidelli , Valentino Rossi Şimdi al
Editör Lewis Duncan

Çok Okunanlar Bugün

Mercedes'in, lastik problemlerini çözmüş olması "pek mümkün değil"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes'in, lastik problemlerini çözmüş olması "pek mümkün değil"

Wolff: "Motor modu yasağı, Mercedes'in yarışta daha hızlı olmasını sağlayacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Motor modu yasağı, Mercedes'in yarışta daha hızlı olmasını sağlayacak"

Red Bull ve Mercedes, Belçika GP için yeni güncellemeler hazırlıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull ve Mercedes, Belçika GP için yeni güncellemeler hazırlıyor

Perez: "Vettel söylentilerinin kalkması sadece zaman meselesi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Perez: "Vettel söylentilerinin kalkması sadece zaman meselesi"

Ferrari: “Güçlü lastik yönetimi sürücüler sayesinde oldu”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari: “Güçlü lastik yönetimi sürücüler sayesinde oldu”

Wolff: "Rosberg'in emeklilik kararına her zaman hayranlık duydum"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Rosberg'in emeklilik kararına her zaman hayranlık duydum"

Mercedes, İspanya GP'sindeki stratejisinde "yanlış karar" almış
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes, İspanya GP'sindeki stratejisinde "yanlış karar" almış

FIA, motor üreticilerinin ERS sistemleriyle ilgili soruşturma başlattı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

FIA, motor üreticilerinin ERS sistemleriyle ilgili soruşturma başlattı

Son Haberler

Zarco, Steiermark'taki cuma antrenmanlarını kaçıracak
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Zarco, Steiermark'taki cuma antrenmanlarını kaçıracak

Rossi: "Morbidelli'nin uçan motosikletini görmedim bile"
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Rossi: "Morbidelli'nin uçan motosikletini görmedim bile"

Rins: “Avusturya’da galibiyet mümkündü”
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Rins: “Avusturya’da galibiyet mümkündü”

Morbidelli: “Birileri o korkunç kazanın bedelini ödemeli"
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Morbidelli: “Birileri o korkunç kazanın bedelini ödemeli"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Mercedes'in, lastik problemlerini çözmüş olması "pek mümkün değil"

42dk
2
Formula 1

Wolff: "Motor modu yasağı, Mercedes'in yarışta daha hızlı olmasını sağlayacak"

3
Formula 1

FIA, motor üreticilerinin ERS sistemleriyle ilgili soruşturma başlattı

4
Formula 1

Ferrari: “Güçlü lastik yönetimi sürücüler sayesinde oldu”

5
Formula 1

Wolff: "Rosberg'in emeklilik kararına her zaman hayranlık duydum"

Son Haberler

Zarco, Steiermark'taki cuma antrenmanlarını kaçıracak
MOTOGP

Zarco, Steiermark'taki cuma antrenmanlarını kaçıracak

Rossi: "Morbidelli'nin uçan motosikletini görmedim bile"
MOTOGP

Rossi: "Morbidelli'nin uçan motosikletini görmedim bile"

Rins: “Avusturya’da galibiyet mümkündü”
MOTOGP

Rins: “Avusturya’da galibiyet mümkündü”

Morbidelli: “Birileri o korkunç kazanın bedelini ödemeli"
MOTOGP

Morbidelli: “Birileri o korkunç kazanın bedelini ödemeli"

Quartararo, "tehlikeli" fren sorunu için çözüm arıyor
MOTOGP

Quartararo, "tehlikeli" fren sorunu için çözüm arıyor

Son Videolar

1989 MotoGP Amerika GP - Laguna Seca 01:02:09
MotoGP

1989 MotoGP Amerika GP - Laguna Seca

Pramac Ducati 2020 renk düzeni tanıtımı 01:43
MotoGP

Pramac Ducati 2020 renk düzeni tanıtımı

Aprilia 2020 renk düzeni tanıtımı 00:36
MotoGP

Aprilia 2020 renk düzeni tanıtımı

Suzuki 2020 renk düzeni tanıtımı 01:27
MotoGP

Suzuki 2020 renk düzeni tanıtımı

MotoGP™20 Trailer 01:16
MotoGP

MotoGP™20 Trailer

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.