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MotoGP / Misano GP Haberler

Rossi, Misano'daki lastik seçimi nedeniyle Bagnaia'ya kızgın

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Valentino Rossi, MotoGP Emilia Romagna Grand Prix'sinde Francesco Bagnaia'nın sert ön lastiği kullanmasına ve şampiyonluk savaşının bitmesine yol açan kazayı yapmasına karşı kızgın olduğunu söyledi.

Rossi, Misano'daki lastik seçimi nedeniyle Bagnaia'ya kızgın

Bagnaia ve Ducati fabrika takımından takım arkadaşı Jack Miller, Pazar günkü soğuk Misano yarışında sert ön lastiği kullanan tek isimlerdi. Miller, henüz dördüncü turda kaza yaptı.

Bagnaia ise, 27 turluk yarışın 22 turuna liderlik etti ve yarışı kazanacak gibi görünüyordu. Marc Marquez'in baskısına rağmen yerini koruyan Bagnaia, Fabio Quartararo'ya karşı şampiyonluk umutlarını kalan iki yarışa taşıyacak gibiydi.

Fakat Bagnaia 23. turda tıpkı Miller'ın yarışın başında yaptığı gibi ,15. virajda Ducati'sinin önünü kaybetti ve kaza yaparak şampiyonluk umutlarına veda etti.

Rossi, kendi akademisinde yer alan Bagnaia'nın lastik seçimi konusunda hata yaptığını ve sert yerine orta lastikle başlaması gerektiğini belirtti.

Rossi, "Pecco harika bir sezon geçirdi."

"Bugün ona biraz kızgınım çünkü bence ön tarafta orta hamurla çıksaydı eminim kazanabilirdi çünkü en hızlısıydı."

"Fakat bu benim düşüncem. Şampiyonluk savaşını devam ettirmek için büyük bir şansı vardı."

"Bunu başarması her hâlükârda zordu ama onu Portekiz'e taşımak önemliydi."

"Durum böyle ama bence Pecco, Franco [Morbidelli] ve ayrıca Luca [Marini] gelecek yıl çok güçlü olacaklar." dedi.

Valentino Rossi, Petronas Yamaha SR, Luca Marini, Esponsorama Racing

Valentino Rossi, Petronas Yamaha SR, Luca Marini, Esponsorama Racing

Photo by: MotoGP

Rossi, kendi ülkesindeki son MotoGP yarışına geçtiğimiz hafta sonu çıktı ve yarışı 10. sırada tamamladı.

Rossi, "Bugün için mutluyum çünkü iyi bir tempo yakaladım."

“Çok mutluyum, 'elveda' demenin en iyi yolu buydu. Kötü bir yarış yapıp geride kalmak istemiyordum, bu yüzden konsantre olmaya çalıştım. Gridin arkasından başlamak her zaman zor oluyor ama motosiklet ve lastikler konusunda kendimi iyi hissettim. Yarış tamamen kuru zeminde geçerse, potansiyelimin daha iyi olduğunu biliyordum."

"Bazı geçişler yaptım, son tura kadar bazı savaşlar verdim ve sonunda ilk 10'a girdim."

"Yani, tüm bu taraftarlara elveda demenin en iyi yolu buydu çünkü pistin etrafında harika bir atmosfer vardı."

"Bir sürü taraftarım vardı, güneşli bir gündü ve bu yüzden mutluyum. Çok güzeldi, çok duygusaldı.” dedi.

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