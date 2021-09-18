Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / MotoGP Misano: Bagnaia arka arkaya ikici kez pole'de, Quartararo kaza yaptı!
MotoGP / San Marino GP Haberler

Rossi, Misano'daki kazasından dolayı "çok sinirli"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Valentino Rossi, San Marino GP sıralama turlarında yaptığı kazanın ardından 23. sırada kalması nedeniyle çok sinirli olduğunu söylüyor.

Rossi, Misano'daki kazasından dolayı "çok sinirli"

Petronas SRT sürücüsü, sıralama turlarının ilk bölümünün bitmesine yaklaşık beş dakika kala motosikletinin kontrolünü kaybetti ve Misano'nun 15. virajında kaza yaptı.

Seansı ikinci M1'le tamamlamayı başarsa da, kazadan önceki 1:32.967'lik derecesini geliştiremedi ve yarışa, takım arkadaşı Andrea Dovizioso'nun hemen önünde 23. sıradan başlayacak.

Bu, Rossi'nin cumartesi günü yaşadığı ikinci kazaydı çünkü İtalyan sürücü, üçüncü antrenman seansında 13. virajda motosikletinin kontrolünü kaybetti ve düştü.

Yaptığı kazaların, emeklilik rehavetine kapılıp rahatladığını düşünenleri yanıltıp yanıltmadığı sorulduğunda Rossi, "Evet, sonlara doğru rahat olmak, seçeneklerden biri."

“Belki de doğru seçimdir! Fakat işte buradayım ve en iyisini yapmak istiyorum."

"Maalesef bu sabah bir hata yaptım çünkü hızlı bölümdeki tümsekler beni çok zorluyordu."

"Açıkçası iyi bir ritim yakalamayı ve ilk 10'a girmeyi istedim."

"Fakat bir hata yaptım. Maksimumu vermeliyim, çılgınca bir şey yapmamalıyım fakat mümkün olan en iyi sonucu elde etmek için elimden geldiğince zorlamalıyım."

"Bu öğleden sonraki kaza beni çok hayal kırıklığına uğrattı çünkü dördüncü antrenmanda o kadar da kötü değildim."

"Kullanılmış lastikle olan hızım oldukça iyiydi. Bu yüzden Q1'de iyi bir tur atabileceğimi düşündüm ama durum bu şekilde oldu. Yarın bir kez daha deneyeceğiz.” dedi.

Kazayı da anlatan Rossi, "Sorun şu ki sert ön lastik frenlemede daha iyi, ancak sol kısımda her zaman çok fazla sınırdasınız. Özellikle fren yapmadığınız 6. ve 15'inci virajlarda durum çok zor."

"İlk turu attım, o kadar da kötü değildi çünkü [iyi] bir zaman attım ve o kadar da kötü görünmüyordum."

"Fakat ikinci turda 4. virajda küçük bir hata yaptım, genişten döndüm fakat arka lastiği değiştirmeden önce bir tur daha denemek istedim. Çünkü kendimi geliştirebileceğimi düşünüyordum ve lastiği değiştirip, ikinci kez pist çıkmak için de yeterince zamanım vardı."

"Ancak 4. virajda bir hata yaptığım için 5-6 saniye kadar yavaşladım ama çok fazla yavaşlamadım."

"Bu yüzden lastiğin sol kısmını bu şekilde kaybetmeyi beklemiyordum çünkü gerçekten beş saniye kadar yavaşladım fakat durum böyle oldu."

"Biraz şanssızdım ve sinir bozucu çünkü ilk turda 1:32.9 yapmıştım, sonraki turda ve özellikle bir sonraki lastik setiyle daha iyisini yapabilirdim."

"Fakat diğer yandan iyi olduğum için de mutluyum çünkü bu sabah hızlı virajda kaza yaptım." dedi.

paylaşım
yorumlar
MotoGP Misano: Bagnaia arka arkaya ikici kez pole'de, Quartararo kaza yaptı!

Önceki haber

MotoGP Misano: Bagnaia arka arkaya ikici kez pole'de, Quartararo kaza yaptı!
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Honda, Formula 1'e şampiyonlukla veda etmek istiyor

33 dk
2
Formula 1

Palmer: "Grid cezası Verstappen'i etkilemeyecek"

2 s
3
Formula 1

Wolff, Hamilton/Rosberg çekişmesinin bir daha yaşanmaması için Russell'ı hazırlayacak

7 s
4
Formula 1

Ferrari, Mick'in Haas'ta kalmasını istiyor

1 s
5
World Superbike

WSBK Barselona: İlk yarışı Redding kazandı, Toprak lider giderken yolda kaldı

5 s
Son Haberler
Rossi, Misano'daki kazasından dolayı "çok sinirli"
MOTOGP

Rossi, Misano'daki kazasından dolayı "çok sinirli"

3dk
MotoGP Misano: Bagnaia arka arkaya ikici kez pole'de, Quartararo kaza yaptı!
MOTOGP

MotoGP Misano: Bagnaia arka arkaya ikici kez pole'de, Quartararo kaza yaptı!

6 s
Misano MotoGP 3. antrenman: Bagnaia, Quartararo'nun önünde lider, Marquez kaza yaptı
MOTOGP

Misano MotoGP 3. antrenman: Bagnaia, Quartararo'nun önünde lider, Marquez kaza yaptı

9 s
Vinales, antrenmanları lider tamamlasa da pozisyonu düşünmüyor
MOTOGP

Vinales, antrenmanları lider tamamlasa da pozisyonu düşünmüyor

13 s
Marquez'in Misano'da yağmura ihtiyacı var
MOTOGP

Marquez'in Misano'da yağmura ihtiyacı var

13 s
Son Videolar
MotoGP San Marino GP Start Gridi 00:41
MotoGP
5 s

MotoGP San Marino GP Start Gridi

MotoGP: Bagnaia, müthiş mücadelede Marquez'i yendi 00:42
MotoGP
14 Eyl 2021

MotoGP: Bagnaia, müthiş mücadelede Marquez'i yendi

MotoGP Start Gridi: Aragon GP 00:41
MotoGP
11 Eyl 2021

MotoGP Start Gridi: Aragon GP

MotoGP Silverstone: Quartararo kazandı, Espargaro Aprilia'yı podyuma taşıdı 00:39
MotoGP
29 Ağu 2021

MotoGP Silverstone: Quartararo kazandı, Espargaro Aprilia'yı podyuma taşıdı

MotoGP Britanya grid pozisyonları 00:41
MotoGP
28 Ağu 2021

MotoGP Britanya grid pozisyonları

Daha fazlası
Lewis Duncan
Misano MotoGP 3. antrenman: Bagnaia, Quartararo'nun önünde lider, Marquez kaza yaptı San Marino GP
MotoGP

Misano MotoGP 3. antrenman: Bagnaia, Quartararo'nun önünde lider, Marquez kaza yaptı

Vinales, antrenmanları lider tamamlasa da pozisyonu düşünmüyor San Marino GP
MotoGP

Vinales, antrenmanları lider tamamlasa da pozisyonu düşünmüyor

Marquez'in Misano'da yağmura ihtiyacı var San Marino GP
MotoGP

Marquez'in Misano'da yağmura ihtiyacı var

Valentino Rossi Daha fazlası
Valentino Rossi
Rossi, Aragon GP galibi Bagnaia’yı lastik seçimi konusunda “hipnotize etmeyi” denemiş Aragon GP
MotoGP

Rossi, Aragon GP galibi Bagnaia’yı lastik seçimi konusunda “hipnotize etmeyi” denemiş

Rossi, Britanya GP'de geriye düşmesi nedeniyle üzgün Britanya GP
MotoGP

Rossi, Britanya GP'de geriye düşmesi nedeniyle üzgün

Rossi, “normal insanların” bile MotoGP hayranı olmasını sağlamış
MotoGP

Rossi, “normal insanların” bile MotoGP hayranı olmasını sağlamış

Çok Okunanlar Bugün

Honda, Formula 1'e şampiyonlukla veda etmek istiyor
Formula 1 Formula 1

Honda, Formula 1'e şampiyonlukla veda etmek istiyor

Palmer: "Grid cezası Verstappen'i etkilemeyecek"
Formula 1 Formula 1

Palmer: "Grid cezası Verstappen'i etkilemeyecek"

Wolff, Hamilton/Rosberg çekişmesinin bir daha yaşanmaması için Russell'ı hazırlayacak
Formula 1 Formula 1

Wolff, Hamilton/Rosberg çekişmesinin bir daha yaşanmaması için Russell'ı hazırlayacak

Ferrari, Mick'in Haas'ta kalmasını istiyor
Formula 1 Formula 1

Ferrari, Mick'in Haas'ta kalmasını istiyor

WSBK Barselona: İlk yarışı Redding kazandı, Toprak lider giderken yolda kaldı
World Superbike World Superbike

WSBK Barselona: İlk yarışı Redding kazandı, Toprak lider giderken yolda kaldı

Mercedes: "Çözmemiz gereken çok sayıda problemimiz var"
Formula 1 Formula 1

Mercedes: "Çözmemiz gereken çok sayıda problemimiz var"

FIA: "Verstappen'in Monza'da aldığı ceza, Hamilton'ın Silverstone cezasıyla kıyaslanamaz"
Formula 1 Formula 1

FIA: "Verstappen'in Monza'da aldığı ceza, Hamilton'ın Silverstone cezasıyla kıyaslanamaz"

Red Bull: "Monza'daki yavaş pit stop, FIA'nın yeni teknik direktifinden kaynaklanıyordu"
Formula 1 Formula 1

Red Bull: "Monza'daki yavaş pit stop, FIA'nın yeni teknik direktifinden kaynaklanıyordu"

Son Haberler

Rossi, Misano'daki kazasından dolayı "çok sinirli"
MotoGP MotoGP

Rossi, Misano'daki kazasından dolayı "çok sinirli"

MotoGP Misano: Bagnaia arka arkaya ikici kez pole'de, Quartararo kaza yaptı!
MotoGP MotoGP

MotoGP Misano: Bagnaia arka arkaya ikici kez pole'de, Quartararo kaza yaptı!

Misano MotoGP 3. antrenman: Bagnaia, Quartararo'nun önünde lider, Marquez kaza yaptı
MotoGP MotoGP

Misano MotoGP 3. antrenman: Bagnaia, Quartararo'nun önünde lider, Marquez kaza yaptı

Vinales, antrenmanları lider tamamlasa da pozisyonu düşünmüyor
MotoGP MotoGP

Vinales, antrenmanları lider tamamlasa da pozisyonu düşünmüyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.