Rossi, Misano'daki kazasından dolayı "çok sinirli"

Petronas SRT sürücüsü, sıralama turlarının ilk bölümünün bitmesine yaklaşık beş dakika kala motosikletinin kontrolünü kaybetti ve Misano'nun 15. virajında kaza yaptı.

Seansı ikinci M1'le tamamlamayı başarsa da, kazadan önceki 1:32.967'lik derecesini geliştiremedi ve yarışa, takım arkadaşı Andrea Dovizioso'nun hemen önünde 23. sıradan başlayacak.

Bu, Rossi'nin cumartesi günü yaşadığı ikinci kazaydı çünkü İtalyan sürücü, üçüncü antrenman seansında 13. virajda motosikletinin kontrolünü kaybetti ve düştü.

Yaptığı kazaların, emeklilik rehavetine kapılıp rahatladığını düşünenleri yanıltıp yanıltmadığı sorulduğunda Rossi, "Evet, sonlara doğru rahat olmak, seçeneklerden biri."

“Belki de doğru seçimdir! Fakat işte buradayım ve en iyisini yapmak istiyorum."

"Maalesef bu sabah bir hata yaptım çünkü hızlı bölümdeki tümsekler beni çok zorluyordu."

"Açıkçası iyi bir ritim yakalamayı ve ilk 10'a girmeyi istedim."

"Fakat bir hata yaptım. Maksimumu vermeliyim, çılgınca bir şey yapmamalıyım fakat mümkün olan en iyi sonucu elde etmek için elimden geldiğince zorlamalıyım."

"Bu öğleden sonraki kaza beni çok hayal kırıklığına uğrattı çünkü dördüncü antrenmanda o kadar da kötü değildim."

"Kullanılmış lastikle olan hızım oldukça iyiydi. Bu yüzden Q1'de iyi bir tur atabileceğimi düşündüm ama durum bu şekilde oldu. Yarın bir kez daha deneyeceğiz.” dedi.

Kazayı da anlatan Rossi, "Sorun şu ki sert ön lastik frenlemede daha iyi, ancak sol kısımda her zaman çok fazla sınırdasınız. Özellikle fren yapmadığınız 6. ve 15'inci virajlarda durum çok zor."

"İlk turu attım, o kadar da kötü değildi çünkü [iyi] bir zaman attım ve o kadar da kötü görünmüyordum."

"Fakat ikinci turda 4. virajda küçük bir hata yaptım, genişten döndüm fakat arka lastiği değiştirmeden önce bir tur daha denemek istedim. Çünkü kendimi geliştirebileceğimi düşünüyordum ve lastiği değiştirip, ikinci kez pist çıkmak için de yeterince zamanım vardı."

"Ancak 4. virajda bir hata yaptığım için 5-6 saniye kadar yavaşladım ama çok fazla yavaşlamadım."

"Bu yüzden lastiğin sol kısmını bu şekilde kaybetmeyi beklemiyordum çünkü gerçekten beş saniye kadar yavaşladım fakat durum böyle oldu."

"Biraz şanssızdım ve sinir bozucu çünkü ilk turda 1:32.9 yapmıştım, sonraki turda ve özellikle bir sonraki lastik setiyle daha iyisini yapabilirdim."

"Fakat diğer yandan iyi olduğum için de mutluyum çünkü bu sabah hızlı virajda kaza yaptım." dedi.