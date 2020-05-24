Rossi, Misano'da test yaptı

Valentino Rossi, koronavirüs krizinin motor sporlarını etkilemesinden bu yana ilk kez asfaltta sürüş yaptı. İtalyan sürücü, Misano'daki Marco Simoncelli Pisti'nin açılışından kısa bir süre sonra bu hafta sonu Dünya Superbike'ta Japon üreticisi tarafından kullanılan Yamaha YZF-R1'e benzer bir motosikletle sürüş gerçekleştirdi.

Son zamanlarda pek çok motosiklet sürücüsü burada sürüş yaptı. Bu isimler arasında Michele Pirro ve Lorenzo Savadori gibi isimler de yer alıyor.

İtalya'da ikamet eden pek çok sürücü gibi evinde kalmak zorunda olan Rossi, şimdiye kadar motokros antrenmanları gerçekleştirdi.

Misano'daki testlerle birlikte de Katar'daki testlerden yaklaşık üç ay sonra asfaltta çalışmış oldu.

Rossi testte, geçen sezon San Marino Grand Prix'si için aynı pistte kullandığı özel kaskı kullandı.