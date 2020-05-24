MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Çek GP
Biletler
06 Ağu
-
09 Ağu
Sıradaki Etkinlik
73 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Avusturya GP
Biletler
13 Ağu
-
16 Ağu
Sıradaki Etkinlik
80 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Britanya GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
Sıradaki Etkinlik
94 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
San Marino GP
Biletler
10 Eyl
-
13 Eyl
Sıradaki Etkinlik
108 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Aragon GP
Biletler
25 Eyl
-
27 Eyl
Sıradaki Etkinlik
123 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Tayland GP
Biletler
02 Eki
-
04 Eki
Sıradaki Etkinlik
130 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Japonya GP
Biletler
15 Eki
-
18 Eki
Sıradaki Etkinlik
143 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Avustralya GP
Biletler
23 Eki
-
25 Eki
Sıradaki Etkinlik
151 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Malezya GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
Sıradaki Etkinlik
157 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Americas GP
Biletler
13 Kas
-
15 Kas
Sıradaki Etkinlik
172 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Arjantin GP
Biletler
20 Kas
-
22 Kas
Sıradaki Etkinlik
179 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Valensiya GP
Biletler
27 Kas
-
29 Kas
Sıradaki Etkinlik
186 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
MotoGP / Son dakika

Rossi, Misano'da test yaptı

paylaşım
yorumlar
Rossi, Misano'da test yaptı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
24 May 2020 09:19

Valentino Rossi, üç aylık bir aradan sonra ilk asfalt motosiklet testini İtalya'da bulunan Misano'da yaptı.

Valentino Rossi, koronavirüs krizinin motor sporlarını etkilemesinden bu yana ilk kez asfaltta sürüş yaptı. İtalyan sürücü, Misano'daki Marco Simoncelli Pisti'nin açılışından kısa bir süre sonra bu hafta sonu Dünya Superbike'ta Japon üreticisi tarafından kullanılan Yamaha YZF-R1'e benzer bir motosikletle sürüş gerçekleştirdi.

Son zamanlarda pek çok motosiklet sürücüsü burada sürüş yaptı. Bu isimler arasında Michele Pirro ve  Lorenzo Savadori gibi isimler de yer alıyor.

İtalya'da ikamet eden pek çok sürücü gibi evinde kalmak zorunda olan Rossi, şimdiye kadar motokros antrenmanları gerçekleştirdi.

Misano'daki testlerle birlikte de Katar'daki testlerden yaklaşık üç ay sonra asfaltta çalışmış oldu.

Rossi testte, geçen sezon San Marino Grand Prix'si için aynı pistte kullandığı özel kaskı kullandı.

 

 

Sonraki haber
Sofuoğlu: "Toprak'a MotoGP'den teklif geldi"

Önceki haber

Sofuoğlu: "Toprak'a MotoGP'den teklif geldi"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Lokasyon Misano World Yarış Pisti Marco Simoncelli
Pilotlar Valentino Rossi Şimdi al
Takımlar Yamaha Factory Racing
Editör Basile Davoine

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Rakamlarla Kimi Raikkonen'in kariyeri

2
Formula 1

Richards: "Motorlar bu kadar karmaşıkken kimse F1'e girmez"

1s
3
Formula 1

Massa: "Schumacher'in son durumunu biliyorum ancak konuşmam doğru olmaz"

4
Formula 1

Sainz: "Üç büyük takım kaynaklarını bizden daha verimli kullanıyor"

9dk
5
Formula 1

McLaren ve Aston Martin de mali krizle boğuşuyor

3s

Son Videolar

1989 MotoGP Amerika GP - Laguna Seca 01:02:09
MotoGP

1989 MotoGP Amerika GP - Laguna Seca

Pramac Ducati 2020 renk düzeni tanıtımı 01:43
MotoGP

Pramac Ducati 2020 renk düzeni tanıtımı

Aprilia 2020 renk düzeni tanıtımı 00:36
MotoGP

Aprilia 2020 renk düzeni tanıtımı

Suzuki 2020 renk düzeni tanıtımı 01:27
MotoGP

Suzuki 2020 renk düzeni tanıtımı

MotoGP™20 Trailer 01:16
MotoGP

MotoGP™20 Trailer

Son Haberler

Rossi, Misano'da test yaptı
MGP

Rossi, Misano'da test yaptı

Sofuoğlu: "Toprak'a MotoGP'den teklif geldi"
SBK

Sofuoğlu: "Toprak'a MotoGP'den teklif geldi"

Honda, Pirro'nun "utanç verici" iddialarını yalanladı
MGP

Honda, Pirro'nun "utanç verici" iddialarını yalanladı

Pramac patronuna göre Miller, Ducati fabrika takımına geçecek
MGP

Pramac patronuna göre Miller, Ducati fabrika takımına geçecek

Lorenzo, Yamaha'dan ayrıldığı için pişman değil
MGP

Lorenzo, Yamaha'dan ayrıldığı için pişman değil

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.