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MotoGP / San Marino GP / Son dakika

Rossi, Misano'da 30 yaşındaymış gibi hissediyor

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Rossi, Misano'da 30 yaşındaymış gibi hissediyor
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Valentino Rossi, Avusturya yarışlarında kendisini 50 yaşındaymış gibi hissettiğini, ancak Misano'daki antrenmanların ardından 30 gibi hissettiğini söyledi.

Rossi, geçen ay Avusturya'da gerçekleştirilen yarışlarda ön grupta mücadele etmenin uzağında kaldı. Red Bull Ring'deki iki yarışta Rossi 5. ve 9. oldular.

Yamaha'nın bu hafta sonu gerçekleştirilecek Misano yarışında pist yapısı nedeniyle daha güçlü olması bekleniyor. Bunun dışında yeni asfalt yüzeyinin de Yamaha'nın lehine olacağı düşünülüyor.

Yamaha, cuma günkü antrenman seanslarını Fabio Quartararo ve Maverick Vinales ile ilk iki sırada tamamlarken Rossi 0.5 sn geride 6. oldu.

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Motorsport.com'a konuşan Rossi, "Size farkı açıklamaya çalışayım. Avusturya'da 50 yaşında hissediyordum. Misano'da ise 30 yaşındaymış gibi hissediyorum. Bu açıdan tamamen farklı."

"Geçen sene burada, Misano'da hızlıydık ancak hâlâ iyi olup olmadığımızı görmek için piste çıkmamız lazımdı çünkü MotoGP'de teknik koşullar çok hızlı değişebilir. Diğer üreticiler burada çok fazla test yaptılar. Ducati, Aprilia ve KTM burada test yaptılar, bu yüzden nasıl olacağını asla bilemezsiniz."

"Tüm M1'ler burada rekabetçi görünüyor. Yapmamız gereken çok iş var ancak Avusturya'ya göre daha genç hissediyorum." dedi.

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Rossi'nin uzun sürüşleri güçlüydü ancak yine de Quartararo ve Vinales'e göre biraz daha geride göründü. 

Rossi, "İlk gün iyiydi, en önemlisi motosikletimiz çok rekabetçiydi. Avusturya'ya göre çok daha güçlüyüz ve üst sıralar için mücadele edebiliriz. Koşullar tamamen farklı. Bu da bize ekstra motivasyon sağlayacak."

"Performansım fena değil ancak podyum için mücadele etmek istiyorsam, biraz daha gelişmem lazım çünkü tur içerisinde virajlarda birkaç salise kaybediyorum."

"Bu yüzden sıkı çalışmalıyız ancak ilk gün pozitifti ve Yamaha burada iyi." dedi.

 

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Editör Lewis Duncan

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