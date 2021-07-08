Rossi: "2008'de mevcut pist sınırları geçerli olsaydı, Laguna Seca yarışını kazanamazdım"

2008 senesinde MotoGP Laguna Seca'yı ziyaret ettiğinde, tüm zamanların en iyi mücadelelerin biri yaşanmıştı. Rossi ve Casey Stoner, Amerika Grand Prix'sini kazanmak için yarış boyunca mükemmel bir mücadele ortaya koyarken; Rossi, özellikle de meşhur Corkscrew virajındaki bazı geçişlerini pistten taşarak tamamlamıştı.

Rossi, günün sonunda yarışı kazanmayı başarıp yarışın ardından Corkscrew virajının asfaltını öpse de Ducati sürücüsü Stoner, yarışın ardından Rossi'nin bazı geçişlerinin limiti aştığını düşündüğünü söylemişti.

Günümüzde, o yarışta gerçekleştirilen geçişlerin çoğu, özellikle de Corkscrew'dekiler, sürücülerin ceza almasına neden olurdu çünkü Rossi, geçişlerinin çoğunda kerblerden taşmıştı.

Bildiğiniz gibi günümüzde kerblerden taşarak yeşil alana değen sürücülere titreşimli sinyaller gidiyor ve sürücüler kerblerin dışına çıktıklarından dolayı uyarılıyor.

Günümüzde, kerblerden en ufak şekilde taşarak yeşil bölgeye değen sürücülerin antrenman turlarında ve sıralamalarda turları silinmekte.

Yarışta ise bu konu yine oldukça istikrarlı ve katı bir şekilde takip ediliyor ve yönetiliyor. Kerblerden taşarak yeşil alana değen sürücüler, ilk olarak uyarılıyor. Bir sürücü bunu 4 kez tekrarladığında ise sürücüye uzun tur cezası veriliyor.

Bu katı kurallar, MotoGP'de ve alt serilerde yarışların ardından sonuçların değişmesine neden olmuştu. Özellikle de son turlarda pist limitlerinden dolayı ceza alan ve sırasını kaybeden sürücüler görmüştük. Bu katı pist limitleri kuralları, bu nedenden dolayı tepkiler alsa da Rossi bu katı kuralları destekliyor. Rossi, asfaltın çimden daha güvenli olduğunu belirtirken; katı kurallar olmadığı takdirde her şeyin serbest olacağını belirtti ve şu ifadeleri kullandı: "Bu konu kurallar gerektiriyor çünkü geçiş hareketleriyle alakalı durum, 2008 Laguna Seca yarışından bu yana çok daha aşırı hâle geldi." "Yollar değişti, artık kerblerin yanında çimler yok. Yeşil çizgi var." "Bu güvenlik için yapıldı çünkü o hızda çime çıkarsanız, uçarsanız. Asfalt ise bu konuda daha güvenli." "Bana göre orada hâlâ çim varmış gibi düşünüp, o yeşil alana değilmesine izin verilmemeli. Günümüzde ulaştığımız her açıdan aşırı olan bu seviyede, herkes kerbleri aşıyor ve eğer açık kurallar koymazsanız her şey serbest olur. Bence sert kurallar koyulması doğru."